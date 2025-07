Una confesión insólita se dio en el ciclo de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand es noticia una vez más por un desopilante momento ocurrido durante uno de sus programas en El Trece. La diva de los almuerzos invitó a figuras como Moria Casán, Jorge Marrale, Mariano Iúdica y Natalie Weber en su famosa mesa.

Fue Natalie Weber la invitada que causó revuelo con sus declaraciones, al reconocer un hábito que tiene hacia su pareja como consecuencia de los celos. Moria Casán y una de sus ocurrentes preguntas hicieron que la esposa del futbolista Mauro Zárate hiciera su revelación personal en el ciclo de Mirtha Legrand en El Trece.

Weber contó que revisa cosas como producto de los celos y en ese momento Moria Casán le preguntó si olía ropa interior. "Estoy un poco recuperada. Un par de veces, de tóxica, yo sospechaba de si salía con los amigos o no. Cuando regresaba, le olía la ropa y el calzón”, soltó Natalie y en ese momento Mirtha Legrand se llevó las manos a la cara en señal de horror por lo que se estaba contando en medio de su programa de El Trece.

Las inesperadas frases de Mirtha Legrand sobre Cristina Kirchner

"La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más", soltó la diva tras la marcha en apoyo a CFK. Y agregó: "Pero señores, la gente, la gente no lo ha olvidado porque lo que fue de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, siempre Impresionante. Qué impresionante. ¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente".

Las emotivas palabras de Mirtha Legrand en el aniversario 57 de su programa

"Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla", sostuvo la conductora.