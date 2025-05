Las 5 prendas básicas que no te pueden faltar para este otoño-invierno 2025, según una experta en moda.

Existen 5 prendas que según una experta en moda, son los básicos que necesitás sí o sí para armar la base de tus outfits para este otoño-invierno 2025. Un error que comete la mayoría de las personas al comprarse ropa es dejarse llevar por las tendencias u ofertas y comprar prendas de moda, que no solamente se ponen en tendencia durante un corto período de tiempo, sino que además no son ni cómodas, ni combinables ni funcionales.

Por esta razón, los expertos en moda recomiendan armar un armario cápsula con prendas atemporales, clásicas y en colores neutros, que no solamente sepas que no van a pasar nunca de moda, sino que además cumplan su función de abrigarte y combinar con otras prendas. Existen muchos básicos indispensables, pero según la editora de moda de Real Simple, Christina Shepherd McGuire, con más de 10 años de experiencia en el área, estas son las prendas que no pueden faltarte para este otoño-invierno 2025.

Las 5 prendas básicas infaltables para este otoño-invierno 2025

1. Remera manga corta blanca

Las remeras manga corta son un básico que no puede faltar en tu placard, especialmente en colores neutros. La que más combinable es, según la experta en moda, es la blanca. Queda muy bien con jeans azules, negros, blancos, o bien con un pantalón de cualquier otro color. Es una base ideal para que empieces a pensar el resto de las prendas que querés agregar por encima, ya sea un sweater, un saquito o una campera.

2. Sweater blanco con rayas azules o negras

Los sweaters en tendencia para este otoño-invierno 2025 son los sweaters blancos con rayas azules. Estos sweaters, conocidos como Breton stripes, tienen una larga historia dentro de la moda. Surgieron a mediados del siglo XIX en Francia, cuando se convirtieron en el uniforme oficial de la marina francesa en la región de Bretaña. En la década del 20, la diseñadora Coco Chanel lo popularizó inspirándose en esta ropa de trabajo náutica y muchas figuras de la moda y el cine como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Jane Birkin lo usaron durante años. Podés combinarlos con jeans, polleras, vestidos o lo que se te ocurra, ya que también es una prenda básica.

3. Saco de lana tipo Cardigan gris

Otro básico indispensable para una segunda capa de ropa es el sweater gris tipo Cardigan. Estos sweaters tienen botones -algunos pequeños y otros más grandes, según el modelo-, que le dan un toque chic y elegante a tus outfits. Asegurate que sea un sweater de lana de buena calidad, para que te dure más años. Puede ser una lana finita o bien otra más gruesa y abrigada. El gris es el tono que no va a fallar para esta temporada.

4. Jean azul

Los pantalones de jean azules son un indispensable para usar durante el otoño y el invierno. Esta prenda básica combina con todo, ya sea que prefieras tiro medio, alto o bajo. Los tres están en tendencia, así que elegí el que más se adapte a tus comodidades y tus gustos. Se aconseja que optes por un tono de azul neutro o azul oscuro.

5. Jean blanco

Por otro lado, también es clave tener un jean blanco. Si podés tener también uno negro, es lo ideal, pero si no te decidís, el blanco es una opción mucho más versátil y que va a marcar la diferencia con el resto de tus outfits. Podés combinarlo con prendas de colores neutros, como beige, marrón, gris o negro, o bien con cualquier color que te guste. Es un tono muy fresco e ideal también para días de calor más primaverales.

Vuelve un accesorio clásico de la década de 1920

Un icónico accesorio de la década de 1920 va a volver este invierno 2025. Como siempre, las modas son cíclicas y aquellas prendas y accesorios que pensábamos que jamás iban a volver a usarse, se convierten en tendencia nuevamente. Esta vez, se trata de un accesorio muy presente en los placards de las abuelas y que seguramente tengas, ya sea porque te lo regalaron o porque lo compraste en alguna tienda vintage.

La ventaja es que al ser un producto de época, se pueden conseguir usados a un precio muy económico. Se trata de los cocktail watches (relojes de cóctel), unos relojes pulsera de mujer de tamaño muy pequeño, diseñados con un estilo elegante y sofisticado y pensados para ocasiones formales o eventos nocturnos, como fiestas o cócteles.

Suelen tener una caja pequeña con detalles decorativos y son más delicados en comparación con los relojes convencionales de hombre. En lugar de ser herramientas de uso diario, estos relojes eran más bien accesorios de moda para mujeres, que le daban un toque de lujo a los looks nocturnos. Estos relojes se pusieron de moda durante la década de 1920, durante la era del Art Deco.

Los cocktail watches fueron muy populares gracias a su diseño geométrico y estilizado, que encajaba con las tendencias de esa época. Algunos de estos relojes tenían detalles como diamantes y piedras o metales preciosos que los convertía en piezas de joyería. Hasta el día de hoy, existen algunas marcas que reversionaron este tipo de relojes, evocando ese estilo clásico y elegante.

Según Dianne Boyer, estilista personal certificada y fundadora de Dianne In Style, quien conversó con Real Simple, “hay un giro hacia relojes expresivos, que incluyen carátulas audaces, estilos vintage y clásicos, pero en siluetas más pequeñas”. Así que si tenés guardado en tu joyero ese reloj vintage de tu abuela o mamá, es el momento de sacarlo a relucir. Y si no, muchas marcas de moda y tiendas vintage los están vendiendo.