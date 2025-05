Vuelve el rosa, pero en este tono: el color en tendencia para este invierno 2025 que es furor en Europa.

El rosa es el color femenino por excelencia, y aunque a muchas mujeres no les gusta tanto, lo cierto es que va a ser tendencia este invierno 2025. Pero no se trata de cualquier tono de rosa, sino de uno en particular: el rosa empolvado. Este tono ya es furor en Europa, donde miles de mujeres están usándolo en ropa, uñas, accesorios y maquillaje.

Se trata de un tono de rosa suave, romántico y versátil. A diferencia de otros rosas más estridentes, como el fucsia y el rosa chicle, es un tono mucho menos vulgar y llamativo y más sofisticado, elegante y sutil. Grandes marcas como Miu Miu, Khaite, Brandon Maxwell y Alaïa ya incluyeron este color en sus colecciones primavera-verano 2025.

Este rosa es de una tonalidad tenue, serena, con una vibra romántica pero sin llegar a ser empalagosa. A diferencia del rosa intenso del fenómeno Barbie core mencionado anteriormente, este tono tiene una sutileza que lo vuelve mucho más adaptable y elegante. En las pasarelas, se lo vio en géneros vaporosos como la seda y la organza, con cortes clásicos y líneas limpias. Esa combinación logra una estética refinada que recuerda a íconos como Grace Kelly.

Además, el rosa empolvado de 2025 se resignifica como una forma de expresar fuerza desde lo suave. Se va a ver mucho en faldas de satén, sweaters de cashmere, tapados de lana o minifaldas. Una forma inteligente de incorporar el rosa empolvado es usarlo como un reemplazo moderno del blanco o los tonos neutros.

Cómo combinar el rosa empolvado este invierno 2025

Moda invierno 2025: rosa empolvado.

Moda invierno 2025: rosa empolvado.

Moda invierno 2025: rosa empolvado.

Moda invierno 2025: rosa empolvado.

Moda invierno 2025: rosa empolvado.

Ni chatitas ni mocasines: el calzado femenino en tendencia para este invierno 2025 que ya usan las europeas

Las chatitas y los mocasines ya no van a estar en tendencia para este invierno 2025, y en vez de eso, se impone una nueva moda en calzado femenino que ya es furor en Europa. Como todos los años, las modas cambian y se actualizan, y muchas veces, toman modas del pasado para recrearlas en la actualidad con un toque diferente.

Esto es precisamente lo que está pasando con el ballet core, la estética de la danza clásica. Esta corriente de la moda toma las piezas más representativas del vestuario que usan las bailarinas de ballet y las lleva a la vida diaria. Por ejemplo, el color rosa viejo en medias rosas, polleras o usar bodys negros. En este marco, se puso de moda un calzado nunca antes visto: las ballet flats.

Hay muchos tipos de ballet flats. Algunas son las chatitas con moño clásicas, que se usan desde hace años. Por otro lado, también están las Mary Jane, que simulan el calzado que las niñas usan en su infancia: unas chatitas con tiras con hebillas. Sin embargo, las ballet flats por excelencia tienen un detalle extra: cintas para atar en los tobillos, idénticas a las zapatillas de ballet.

En Europa, miles de mujeres ya las están usando para adaptarlas al street style de todos los días. Esta tendencia toma las chatitas clásicas, pero con el toque único de las cintas, mucho más fiel a las zapatillas de bailarinas. Si querés darle un toque femenino, inocente, sofisticado y elegante a tus looks, es una opción que sin dudas tenés que considerar. Si no las conseguís en ninguna zapatería, una buena opción puede ser comprarte chatitas y coserle las cintas vos misma.