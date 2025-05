El "Clean fit" es la moda que se impuso este invierno 2025.

En un universo donde las tendencias cambian al ritmo vertiginoso de un scroll, el “clean fit” emerge como una apuesta firme y atemporal. Esta estética minimalista, que gana cada vez más popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram, se consolidado como el estilo preferido de influencers, modelos y fashionistas que buscan un look moderno, elegante y auténtico, sin renunciar a la comodidad.

El término clean fit, que podría traducirse como “ajuste limpio” o “look depurado”, representa una forma de vestir sobria y pulida. Se aleja de lo recargado y maximalista, y se enfoca en prendas básicas, colores neutros y cortes precisos. La clave está en la simplicidad: siluetas estructuradas, paletas suaves y texturas nobles. Blancos, grises, beige, azul marino o verde oliva dominan este estilo, combinándose en outfits que transmiten equilibrio y frescura visual.

En esta tendencia, menos es más: pantalones sastreros, camisas blancas, blazers rectos y jeans sin roturas forman la base del guardarropa. Los materiales, como algodón, lino, lana o cuero pulido, refuerzan la idea de calidad por sobre cantidad. Los accesorios, discretos pero bien elegidos, completan el look: relojes clásicos, carteras estructuradas, mocasines o zapatillas blancas en perfecto estado. Incluso el maquillaje y el peinado acompañan la propuesta: rostros naturales, cabellos prolijos y recogidos pulidos.

Pero el clean fit va más allá de lo visual. En una era saturada de estímulos y consumo veloz, esta tendencia responde a un deseo creciente de volver a lo esencial. Vestirse de forma simple, coherente y duradera se convierte en una declaración de estilo y actitud: seguridad, sofisticación y modernidad sin esfuerzo.

Llevar el clean fit es más fácil de lo que parece. Solo hace falta invertir en prendas básicas de buena calidad y combinarlas con criterio. Un ejemplo perfecto: pantalón sastrero beige, remera blanca, blazer camel y zapatillas blancas. Otra opción: apostar por un look monocromo con diferentes texturas. Lo fundamental es mantener la armonía y evitar los excesos.

Las compras de ropa más inteligentes para hacer este invierno 2025

Una experta en moda reveló sus mejores secretos para hacer compras inteligentes de ropa para este invierno 2025. Es sabido que la ropa de invierno es mucho más cara que la de verano, ya que se requieren telas más abrigadas, grandes, pesadas, y por ende, más caras. Sin embargo, existen algunos trucos para comprar solamente la ropa justa y necesaria para el invierno, sin desperdiciar tanto dinero.

El secreto está en comprar prendas atemporales, clásicas, funcionales y fáciles de combinar. "Te vengo a dejar abrigos que vas a necesitar este 2025. Pero no te voy a decir abrigos en tendencia, de esos que comprás una vez y no los volvés a usar jamás. Te voy a decir abrigos que los vas a usar y necesitar siempre, porque son clásicos y atemporales", comenzó diciendo la usuaria de TikTok @itscandelarivera.

El primero es el trench, el clásico tapado de lluvia de tono beige o gris. "Si no tenés uno, te me vas a tu feria americana favorita y te conseguís uno. Si sos como yo, de las que les gusta vestirse en capas, un trench no te puede faltar. Es una prenda que va con todo, van pasando los años y el trench sigue ahí, perdura en el tiempo. Comprátelo, que el año que viene lo vas a usar", aseguró.

El segundo abrigo es la campera de cuero. "El negro va con absolutamente todo. La calidad y la durabilidad de las camperas de cuero es espectacular", señaló. También recomendó comprarlas en ferias vintage, ya que suelen tener un precio elevado. Luego, sumó: "Te vas a amigar con las bufandas y pañuelos. Te vas a comprar dos, una gris y una negra. Las bufandas largas de este estilo suman muchísimo a tus outfits de invierno. Un solo accesorio que abriga y encima da la sensación de que te esmeraste un poquito más en el outfit".

En cuarto lugar, explicó que hay que tener "un buen tapado largo eleva cualquier look", ya que "aporta mucha elegancia a tu outfit". Además, propuso "reemplazar los buzos deportivos por los suéters y cardigans". "Acá te voy a pedir que juegues con las texturas, hay un montón de tejidos hermosos y súper abrigados para este invierno. Recuerden que un buen outfit de invierno nace de vestirnos en capas", agregó.

Por último, la prenda que dijo que no puede faltar es el blazer negro. "Esta prenda podría ser una tercera capa para un día de frío. Que sea amplio y con hombreras. Da estructura y el blazer tiene la capacidad de formalizar cualquier outfit", cerró la tiktoker.