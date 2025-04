Cuáles son los mejores looks del otoño - invierno para vestirse en Argentina 2025, según la Inteligencia Artificial

Llegó la temporada de otoño-invierno a la Argentina y bajaron las temperaturas. Frente a los pronósticos más variados, pero igualmente frescos, la Inteligencia Artificial definió los mejores looks para vestirse en esta época del año.

Cuáles son los mejores looks del otoño - invierno para vestirse en Argentina 2025, según la IA

La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, analizó las tendencias y elaboró un listado con los mejores looks otoñales para lucir esta temporada de acuerdo a tu personalidad. Entre ellos recomendó:

1. El Clásico Renovado: Tapado Camel y Prendas de Punto Texturizadas

Este look es un comodín que siempre funciona, pero para este 2025 viene con un cambio. Imaginate un tapado largo color camel ideal para combinar con un sweater de punto grueso, pero no uno liso, ¡animate a las texturas! Pueden ser trenzas, ochos, o algún diseño geométrico sutil. Abajo, unos pantalones de vestir de corte recto o unos jeans oscuros; sumado a unos borcegos con plataforma o unas botas y el toque final se lo da una bufanda de lana grande, en un color que contraste o que siga la gama de los neutros. El look es ideal para clima fresco y las texturas le dan un toque moderno a un clásico.

2. Onda Urbana y Cómoda: Canguro Oversize y Calzas Engomadas

Si tu onda es más relajada pero con estilo, este look te va a encantar. Un canguro oversize con algún estampado canchero o en un color vibrante es la base. Combinalo con unas calzas engomadas que te estilicen las piernas y te den un toque moderno. Para el calzado, unas zapatillas urbanas con plataforma o unas zapatillas deportivas que te hagan sentir cómodo/a para todo el día. Sumale una gorra de lana o un piluso para los días más frescos y una mochila o un bolso bandolero para llevar tus cosas con onda. ¡Este look es perfecto para el día a día y te permite moverte con libertad!

3. El Toque Rockero Sofisticado: Campera de Cuero y Pantalones Anchos

Para los que tienen una personalidad más audaz, este look es ideal. Podés usar una campera de cuero negra como la prenda estrella. Combinala con unos pantalones anchos de tiro alto, pueden ser de pana, de gabardina o incluso unos palazzo estampados. Abajo, unos botines con tachas o unas botas de caña alta le dan el toque rockero. Sumale una remera básica con una estampa gráfica o una camisa de seda para un contraste interesante. Accesorios como cadenas, anillos y un cinturón con hebilla completan el look.

Cuáles son los mejores looks del otoño - invierno para vestirse en Argentina 2025, según la Inteligencia Artificial

4. El Look Cozy y Chic: Vestido de Lana y Botas Altas

Para el otoño-invierno argentino, un vestido de lana o de punto grueso puede ser una excelente opción. Elegí uno en un color neutro como gris, beige o negro, o animate a un borgoña o un verde oscuro. Combinalo con unas botas altas de cuero o de gamuza que te lleguen hasta la rodilla o incluso más arriba. Sumale un cinturón para marcar la cintura y un abrigo de paño o un cardigan largo de lana. ¡Vas a estar abrigadísima/a y con un look súper femenino y elegante!

5. El Estilo Descontracturado con Onda: Camisa a Cuadros y Jeans Desgastados

Para un look más relajado pero con onda, una camisa a cuadros de franela es un must. Podés usarla cerrada con unos jeans desgastados o abierta sobre una remera básica blanca o negra. Para los pies, unas zapatillas de lona, unos borcegos o unas botas de estilo militar van perfectos. Sumale un gorro de lana o una gorra trucker y una mochila o un bolso tipo tote. ¡Este look es ideal para el fin de semana o para un día casual!