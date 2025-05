Un nuevo accesorio está de moda en el 2025.

Las tendencias de moda están en constante evolución a nivel mundial, ya que se trata de un aspecto de la sociedad que está en continuo movimiento. De ese modo, la famosa revista dedicada a la moda, Vogue, enfatizó en los trends que se vienen para mayo del 2025.

Uno de los accesorios que llegó hace algunos meses a la moda son las tote bags, unas bolsas de tela rectangulares que se usan como carteras, que muchas veces son pintadas por la misma gente que las utiliza, lo que incentiva la creatividad. Según un reciente informe sobre los must de mayo 2025 publicado en el mencionado medio europeo, las tote bags no pueden faltar en los outfits de este mes.

Pero no está de moda cualquier cartera tote bag, sino que aquellas con una estampa en particular son las que más auge tienen: la icónica frase Call It by Your Name debe estar impresa en ellas. Además de amalgamarse a todo tipo de outfits, las tote bags son súper cómodas por la gran capacitad para guardar cosas que presentan por su diseño: no hay excusas para sumarse a esta nueva tendencia.

Otros accesorios de moda en 2025

Maxibolsos: grandes, espaciosos y prácticos, ideales para el uso diario con un estilo relajado y elegante.

Bolsos de ante: el ante sustituye al cuero como material estrella, con acabados suaves y un aire retro.

Bolsos con cinturón: inspirados en los clásicos de Hermès, con hebillas visibles que aportan sofisticación.

Bucket bags: el bolso tipo cubo vuelve con fuerza, combinando estilo informal y diseño moderno.

Bolsos personalizables: con llaveros, broches y adornos que reflejan la personalidad del usuario.

Diseños estructurados: formas rígidas y geométricas para un look elegante y definido.

Tote bag.

Estilo cargo: bolsos con múltiples bolsillos y compartimentos visibles, funcionales y urbanos.

Carteras minimalistas: líneas limpias, estructuras compactas y diseño sobrio.

Cuero texturizado: graneado natural, efecto envejecido o acabado mate para un toque artesanal y moderno.

Colores neutros: tonalidades clásicas como negro, camel, marrón o gris dominan las colecciones.

Correas intercambiables: versatilidad para adaptar la cartera a diferentes estilos y ocasiones.

Diseño multifuncional: bolsos que se convierten en carteras o mochilas, pensados para el ritmo urbano.

Producción sostenible: marcas que priorizan materiales reciclados y prácticas éticas de fabricación.

Cuáles son los modelos de abrigos y camperas que serán tendencia en invierno 2025

Bomber acolchada

Con una amplia paleta de colores, que van desde el verde militar hasta los tonos pastel, regresa esta opción cómoda, canchera y con un tinte deportivo. Lo mejor de esta campera, que viene a reemplazar la puffer, es que abriga sin perder versatilidad de la moda urbana. La bomber regresa con nuevos modelos en cortes oversized y texturas acolchadas, ideales para un look relajado, pero fácil de combinar dentro de un outfit más sofisticado.

Trench coats, el regreso de los clásicos

Los trench coats serán la clave de los primeros días del invierno en los que comienza a descender la temperatura, pero todavía no hace tanto frío. Esta prenda es liviana y muchas veces está hecha de gabardina o cuero ecológico, lo que suma un toque elegante al outfit. Lo bueno es que es fácil de adaptar a un look formal como a uno más casual.

Las camperas de cuero siguen en tendencia

La tendencia de este invierno 2025: las camperas puffer serán reemplazadas fundamentalmente por las chaquetas de cuero oversized, en una reversión de la moda de los años 90. La prenda ofrece la posibilidad de armar looks desestructurados con una estética que combina rebeldía y sofisticación. Si bien la opción más elegida es la del clásico negro o el marrón, este 2025 se usarán colores más arriesgados como el verde botella, el bordó o el azul oscuro.