Ariel Staltari: el poder transformador del arte, la unión nacional detrás de El Eternauta y el rol del Estado en su tratamiento contra el cáncer

Ariel Staltari se encuentra atravesado por la obra "Agotados" en Paseo La Plaza y profundizó en torno a distintos temas de coyuntura.

Ariel Staltari es sin dudas uno de los actores más destacados del país y, en este 2025, se vio atravesado por el furor que generó la serie El Eternauta, en la que no sólo actuó, sino que fue co-guionista. En este momento, se encuentra con la obra de teatro Agotados en Paseo La Plaza y, en diálogo con El Destape, reflexionó en torno a temas vinculados a su rubro artístico y la situación política, social y económica de Argentina. El arte como poder transformador, la unión nacional de El Eternauta y una crítica a la quita de los medicamentos oncológicos tras haber batallado contra el cáncer años atrás.

"El actor siempre se queda pedaleando en el aire después que termina un proyecto audiovisual. Si bien ocupo el doble rol, soy co-guionista de Un Gallo Para Esculapio o El Eternauta, entre una temporada y la otra, en el proceso de escritura, pasa muchísimo tiempo. Y camino por las paredes. Me gusta actuar mucho. Fue por eso que me embarqué en esta historia y salió bien", contó sobre la obra de teatro Agotados que está en Paseo La Plaza todos los jueves a las 22.15. El espectáculo dura una hora y diez minutos e interpreta a 40 personajes distintos.

En un 2025 caracterizado por la fiebre popular de El Eternauta, Ariel opinó que lo que pasó fue un hito de la historia de la ficción argentina. "Por ahí no sabían secretos nuestros, como un juego como es el truco o una guerra que nos atravesó y aún seguimos sangrando por esa herida", describió el actor. Además, habló de una unidad nacional de todo el pueblo argentino por el éxito mundial de la serie y lo comparó con esa argentinidad que se respiraba en las calles al obtener el Mundial de Qatar en 2022, tras el triunfo de la Selección Argentina de fútbol: "Ese tiempito fue una ventanita chiquita, muy fugaz, como también lo fue en el Mundial. Se respiraba una atmósfera diferente. Había argentinidad, puño apretado, te saludaban como si hubieses hecho el gol en la final. Y eso me generó mucha paz. Por lo menos por algunos segundos estuvimos unidos, como en ese Mundial en el que invadimos las calles o en este mundial de El Eternauta en el que invadimos las redes. Nos olvidamos de qué club somos, partido político...y sólo nos unimos por el orgullo que nos generó esta ficción".

Después de muchos años de estar en innumerables proyectos artísticos exitosos, como Okupas, Un Gallo Para Esculapio, El Puntero y ahora El Eternauta, Ariel consideró que está en un momento de mucha lucidez y destacó a su escuela de actuación como una de las cosas que más orgullo le dan en la vida. "Es una convocatoria que excede lo artístico, una bajada de línea de oportunidades, sanar el alma, curar las heridas... Hablamos mucho de las cosas que nos pasan y utilizamos la actuación para poder sanar esas cosas", dijo. Además, consideró que recién está empezando en el mundo de la actuación. "Estoy en el punto exacto para poder pasar a la otra plataforma, por así decirlo. Hoy estoy preparado para salir y estar una hora y diez bancándomela y tengo el cuero para que, a partir de ahora, las cosas que pasen en el idioma audiovisual también me empiecen a pasar a mí de una, de lleno, y no solamente al otro y que yo acompañe. No me quejo, me pone feliz porque por lo general siempre termino teniendo una repercusión casi como un protagónico. Tengo millones de sueños por cumplir, metas por alcanzar, soy muy soñador, me pongo metas nuevas y recién estoy empezando", sostuvo.

La desazón de Ariel Staltari con la actualidad de país

"Estoy triste, muy triste... Estaba feliz por El Eternauta, pero te duraba los segundos del momento en el que te rodeaba la gente. Después, vas al chino de a la vuelta, te juntás con gente, amigos, y ves que la están pasando re mal, les cuesta un huevo la vida, y tienen miedo de decirlo porque por ahí los pueden llegar a encasillar o a tildar de que son de un lado, del otro... Me pone mal, tengo gente amiga, conocida, yo mismo, mis hijos, mi familia, quiero que todos puedan tener su posibilidad de ser felices", precisó Ariel lamentándose por la complicada situación económica producto de las medidas del gobierno de Javier Milei. Además, dejó en claro que no ataca y no le gusta que lo ataquen, pero hay algunas decisiones políticas que no va a entender jamás, como por ejemplo, el desfinanciamiento en la compra y entrega de medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer. Él mismo fue diagnosticado con esa enfermedad años atrás.

"Entiendo la postura de todos, solo que hay cosas que llegan a un punto que no entiendo. Que un pibe que no tenga las drogas oncológicas para curarse del cáncer… eso yo no lo voy a entender jamás. Porque yo tuve cáncer y me dieron drogas oncológicas. Y si a mí en ese momento el Estado no me daba una mano, me hubiese muerto", manifestó. Al mismo tiempo, expuso que aunque su padre trabajó toda la vida, no tenía el suficiente dinero para pagar el tratamiento. "Fueron cinco años. Hubiese vendido su única casa -que la tuvo- y se rompió el lomo laburando sin parar y no le hubiese alcanzado para pagarme todo el tratamiento. Siempre, si el Estado no te termina dando una mano en algo, fuiste", sentenció.

Esta discusión política se vuelve personal para Ariel. Tuvo leucemia linfoblástica aguda (LLA) a los 25 años, en 1999. La enfermedad lo obligó a pasar siete meses internado en el Hospital Posadas. Durante ese tiempo, también estaba grabando la serie Okupas, donde interpretó al histórico Walter.

"En un hospital no te preguntan qué obra social tenés. Te tienen que salvar la vida ¿Y a dónde te llevan? Al hospital más cercano. Y si ese hospital no está ¿qué hacemos? Si vos querés después ordenalo, límpialo, si hay gente que no va, si hay gente que es corrupta, yo soy el primero en ayudarte a que esa gente no esté más, pero de ahí a liquidarlo… no, no comparto", sentenció.