Furor por El Eternauta: según una encuesta, 7 de cada 10 lo relacionan con la "memoria colectiva y la cultura popular"

El Eternauta despertó interés por los números respecto a las repercusiones de su primera temporada.

La serie "El Eternauta" está causando furor y se mantiene entre las producciones más vistas no solamente de la Argentina sino también de otras partes del mundo. El fenómeno se trasladó también a la discusión política y una encuesta reciente reflejó por qué: 7 de cada 10 personas que vieron la serie de Netflix aseguraron que la relacionaron con la "memoria colectiva y la cultura popular". En medio del ajuste del gobierno del presidente Javier Milei a la cultura, además, 7 de cada 10 remarcaron que "es la demostración de que la Argentina tiene que invertir más en su cultura con recursos públicos y privados".

En ese marco, la consultora Zuban Córdoba publicó un informe en el que analiza, a partir de una encuesta realizada a alrededor de 1500 personas entre el 12 y el 13 de mayo, qué opinión tienen los televidentes respecto a la serie. Fundamentalmente, el hincapié se hizo sobre el imaginario detrás de la producción.

De acuerdo a los números que dió Netflix, sólo en la primera semana que estuvo disponible se posicionó dentro de las 10 producciones más vistas en todo el planeta.

Las últimas dos expresiones que fueron sometidas a la votación popular dentro de la encuesta fueron respecto al mensaje propio de la serie, y al valor de la cultura nacional que implica una producción nacional. Si bien en comparación a las primeras tres propuestas fueron las que menor puntuación tuvieron, no dejaron de estar con puntuaciones altas en medio del debate sobre el ajuste a la inversión que se está haciendo en cultura.

La frase "El Eternauta es la demostración de que la Argentina tiene que invertir más en su cultura con recursos públicos y privados" tuvo un apoyo del 75,8% del total de los encuestados. Tuvo un 18,8% de rechazo, mientras que contó con otro 5,4% de desconocimiento.

Por otro lado, la frase "El Eternauta nos conecta con nuestra memoria colectiva y cultura popular" tuvo una respaldo positivo del 74,2% del total de los encuestados. Mientras tanto, el 18,4% estuvo en desacuerdo y el 7,4% dijo no saber qué responder.

Los números del Eternauta y las repercusiones sobre el público

El primer dato a tener en cuenta resulta determinante para todo el informe. Sobre el total de los encuestados, el 92,4% afirmó que "le gustó" la serie. Mientras tanto, apenas el 7% dijo que no le gustó y el porcentaje restante se dividió entre los que "no saben" o "no conocen" la trama de la serie.

A partir de esos números surgió una nueva pregunta: cuáles son los puntos de acuerdo respecto a qué les pareció la serie. Para este tópico, la consultora consideró basar sus consultas sobre algunos idearios que se vieron plasmados en redes sociales, en los días posteriores al estreno de la miniserie.

"Niveles de acuerdo con diferentes frases", las polémicas de la encuesta

La expresión que se llevó el mejor puntaje fue "no veo la hora que estrenen la segunda temporada". Sobre el total de los encuestados, esta afirmación contó con el 82,2% de los votos. Quienes no coincidieron apenas reunieron el 9% mientras que los que "no saben", el porcentaje restante.

En segundo lugar se ubicó la frase "la serie El Eternauta es un orgullo nacional", que cosechó el 81,8% de los apoyos, contra el 9% de desaprobación y el 9,2% de "no sabe" que responder.

En el tercer puesto salió la frase "la serie El Eternauta demuestra que los argentinos podemos hacer ficción de calidad", que tuvo el 81,7% de la aprobación, contra el 9% de desacuerdo y un 9,3% de quienes no supieron qué contestar. Justamente, realizar ficciones de calidad es lo que denuncian los trabajadores del INCAA que no están pudiendo hacer. De acuerdo a un comunicado que publicó este martes el Espacio Audiovisual Nacional, más de 200 proyectos quedaron paralizados desde que comenzó la gestión de Milei, "muchos con aprobación legal y listos para rodar. Su freno impacta en el trabajo y la producción audiovisual". "Los fondos del INCAA provienen del propio sector y, por ley, deben reinvertirse en la industria. No son subsidios discrecionales", remarcaron.