EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 7 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 7 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 7 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 19 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

 

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

Hace 20 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 4493
  • 2: 7297
  • 3: 2800
  • 4: 3785
  • 5: 1940
  • 6: 5019
  • 7: 3425
  • 8: 5567
  • 9: 2036
  • 10: 7067
  • 11: 2244
  • 12: 5817
  • 13: 4673
  • 14: 1624
  • 15: 9105
  • 16: 3203
  • 17: 5198
  • 18: 1389
  • 19: 3215
  • 20: 7066

Letras de la Nacional: CQYY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 2757
  • 2: 2225
  • 3: 2662
  • 4: 4264
  • 5: 0218
  • 6: 8028
  • 7: 7829
  • 8: 8793
  • 9: 9804
  • 10: 6804
  • 11: 2545
  • 12: 3018
  • 13: 0072
  • 14: 0045
  • 15: 0957
  • 16: 1064
  • 17: 2665
  • 18: 2810
  • 19: 8202
  • 20: 4943

Trending
Medida de fuerza
Municipales de Santa Cruz empiezan el año con un paro de 72 horas: presionan a Vidal por recomposición salarial
Las más vistas