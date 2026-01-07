La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 7 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 7 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 18 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 7 de enero de 2026.
Hace 19 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
Hace 20 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 4493
- 2: 7297
- 3: 2800
- 4: 3785
- 5: 1940
- 6: 5019
- 7: 3425
- 8: 5567
- 9: 2036
- 10: 7067
- 11: 2244
- 12: 5817
- 13: 4673
- 14: 1624
- 15: 9105
- 16: 3203
- 17: 5198
- 18: 1389
- 19: 3215
- 20: 7066
Letras de la Nacional: CQYY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 2757
- 2: 2225
- 3: 2662
- 4: 4264
- 5: 0218
- 6: 8028
- 7: 7829
- 8: 8793
- 9: 9804
- 10: 6804
- 11: 2545
- 12: 3018
- 13: 0072
- 14: 0045
- 15: 0957
- 16: 1064
- 17: 2665
- 18: 2810
- 19: 8202
- 20: 4943
Trending
Las más vistas