La inconfundible línea de colectivos que aparece en El Eternauta: cuál es el dato que nadie sabía

Cuál es la línea de colectivo que aparece en la exitosa serie argentina El Eternauta.

El transporte público es uno de los rubros que más se interioriza la gente para estar al tanto de las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este caso, una inconfundible línea de colectivos aparece en la serie argentina El Eternauta: qué recorrido hace y cuál es el dato que pocos sabían.

Sin dudas que El Eternauta ya se convirtió en una de las producciones argentinas históricas a menos de un mes de haberse lanzado en Netflix. Allí aparecen todo tipo de expresiones y lugares que le dan ese toque de "argentinidad" a la serie, entre ellas, una de las líneas de colectivo más reconocidas y utilizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se trata de la línea 59 de colectivos, que conecta el barrio de Barracas con el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a su recorrido, es una de las más famosas y turísticas junto con la línea 60 y la 152. Con sus clásicos colores verde y rojo, aparece en el final del capítulo 1 de El Eternauta y este detalle -entre otros- causó furor en los espectadores.

La línea 59 aparece en el capítulo 1 y 4 de El Eternauta.

Además, en el capítulo 4, vuelve a aparecer como refugio de Juan Salvo y el resto de sus amigos con el objetivo de resguardarse de los bichos. Para quienes viajan a diario a distintos rincones de Capital Federal y utilizan esta línea de colectivos, generó un sentido de pertenencia. Un dato que pocas personas sabían sobre este servicio de transporte público es fue creada el 27 de septiembre de 1928, convirtiéndose en la más antigua del distrito porteño.

¿Cómo se llamará? Una importante estación de subte cambia de nombre

Una estación de subte de Buenos Aires va camino a ser renombrada en honor al Papa Francisco. La muerte de Jorge Mario Bergoglio generó una enorme tristeza entre millones de argentinos, no solamente por ser el Arzobispo que representaba al país, sino también por su rol como líder dentro de la Iglesia católica. Para rendirle un homenaje, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri envió a la Legislatura un proyecto para renombrar la terminal de la línea D como "Catedral - Papa Francisco".

Según informó En El Subte, La propuesta de renombrar la terminal de la línea D como "Catedral – Papa Francisco" implica una excepción a la norma vigente al respecto, que impide rendir homenaje a personas fallecidas si no han transcurrido al menos diez años desde su muerte. Esta disposición forma parte de la ley 83, sancionada en 1998, cuyo artículo 5° establece esta limitación. Sin embargo, Jorge Macri planteó una excepción.

Esta no es la primera vez que se plantea una iniciativa de este tipo. En 2013, poco tiempo después de que Jorge Mario Bergoglio fuera elegido como sumo pontífice, los legisladores Cristian Ritondo y Jorge Garayalde del PRO impulsaron un proyecto para renombrar la estación San José de Flores, ubicada en el barrio de origen del Papa, con el nombre “Papa Francisco – Plaza Flores”. Sin embargo, la iniciativa no avanzó, ya que la estación ya había sido rebautizada previamente y aún no había sido inaugurada. En aquella ocasión, se generó un gran debate al respecto.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, varias cuentas institucionales vinculadas al subte compartieron imágenes de Bergoglio con la red. En redes sociales circularon fotos en las que se lo ve usando los históricos coches La Brugeoise de la línea A, atravesando molinetes o incluso saludando a usuarios en los andenes. Tanto SBASE como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y la Asociación Amigos del Tranvía (AAT) lo despidieron con emotivos mensajes.