¿Jhohan Romaña amenazó a San Lorenzo para irse a River?

Las diferencias entre los dos clubes son enormes en términos económicos

El mercado de pases del fútbol argentino expone que River desde hace un tiempo está negociando con San Lorenzo para quedarse con la ficha de Jhohan Romaña. Lo particular es que los días pasan y no hay una definición alguna sobre su futuro deportivo. En el medio, el defensor protagonizó un hecho que encendió varias alarmas en los hinchas del Ciclón.

Es más que claro que Marcelo Gallardo no está para nada conforme con los servicios de Sebastián Boselli y Paulo Díaz, que fueron colocados como jugadores a transferir, por ende se encuentra en la búsqueda de un zaguero que haya tenido rodaje como también en el plano internacional. Es por ello que el jugador del conjunto de Boedo aparece en el radar para transformarse en una alternativa.

El defensor quiere ponerse la camiseta del Millonario.

Por ende, la decisión de Romaña de faltar al entrenamiento de San Lorenzo encendió varias alertas y fue considerado como una manera de presionar a los dirigentes para que acepten la propuesta de River. Sin embargo, el verdadero motivo fue que tuvo un permiso para llevar a cabo una serie de trámites y nunca estuvo en duda su participación en la parte más importante de la pretemporada que se llevará a cabo en Uruguay.

Hay que recordar que el Millonario ofreció 2.5 millones de dólares por el 50% de la ficha y fue considerado insuficiente desde el Ciclón, debido a que pretenden desprenderse del jugador por 5 millones a cambio del 80%. No es ninguna casualidad la contraoferta, porque el club dispone de varias inhibiciones que debe levantar con el fin de poder sumar refuerzos en el mercado de pases. Caso contrario tendrá que conformarse con lo que tiene a disposición.

Según los registros de la FIFA, San Lorenzo es el club que más inhibiciones dispone en el fútbol argentino que son un total de 15 y que representan una deuda de 3.3 millones de dólares. Aunque se estima que con pagar 2.2 millones podrá recuperar la herramienta de fichajes y así armar un equipo a la medida de Damián Ayude.

¿Alexis Cuello a Boca?

Por otro lado, se tiene conocimiento de que Juan Román Riquelme junto a Claudio Úbeda poseen como objetivo en este mercado de pases la ficha de Cuello. Un jugador que hace poco logró cobrar el dinero que le correspondía en concepto de salario y de esta manera San Lorenzo evitó que lo perdiera bajo la modalidad de libertad de acción.

Los trascendidos expone que desde el Ciclón aceptan negociar la venta del delantero pero hay una serie de detalles a considerar. El primero es que la cifra base debe rondar en los 3 millones de dólares. Mientras que el segundo expone que el monto mencionado tiene que ser libre de impuestos. Algo que no es para nada menor porque implica que el Xeneize aumenta más la cantidad de dinero a colocar para celebrar la operación.