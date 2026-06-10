El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas de candidatos para integrar un tribunal clave de Comodoro Py

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la terna de candidatos para integrar la Cámara Federal porteña, instancia clave de Comodoro Py. Se trata del concurso para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron nombrados a dedo por el entonces presidente Mauricio Macri en la sala I de ese tribunal revisor. Ahora será el Poder Ejecutivo el que deba elegir a dos postulantes de los seis que le giró el órgano de selección de magistrados. Quienes pican en punta para el oficialismo son: el actual juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, que viajó a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y otros jueces y un ex espía en lo que se conoció como “el vuelo del lawfare”; y el propio Bertuzzi, a quien hicieron escalar 15 puestos en el orden de mérito de este concurso para que logre ingresar por la ventana en esta terna.

Por 15 votos contra 5 (el bloque peronista que integra el Consejo se opuso), los consejeros aprobaron el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo que postula a: 1º) Fernando Luis Rodolfo Poviña, 3º) Agustina Inés Rodríguez y 5º) Pablo Yadarola para la Primera terna. Y a 2º) Julio César Di Giorgio, 4º) Cecilia Patricia Incardona y 6º) Pablo Daniel Bertuzzi para la segunda terna. En la primera terna pica en punta Yadarola. En la segunda, Bertuzzi. Los cargos en juego son sumamente importantes para el mundo político. Es que se trata de 2 puestos de los 6 que tiene la instancia revisora de Comodoro Py por donde pasan las causas de corrupción del gobierno de turno. Por ejemplo, el gobierno de Javier Milei hoy tiene especial interés en los casos $LIBRA y el Coimagate de ANDIS.

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Para aprobar el concurso se requerían dos tercios de los votos del plenario, es decir, más de 13 votos si había 20 presentes. El Gobierno en alianza con la corporación judicial y diputados y senadores del PRO y la UCR alcanzó los 15 votos. Para eso debió bajarse este martes uno de los dos dictámenes de minoría que había. Todo indica que se hizo para unificar voluntades y que el oficialismo alcanzara los dos tercios de los votos que se requerían. Es que en el dictamen de minoría que habían propuesto los consejeros Alberto Lugones (juez) y Alberto Maques (abogado) y se terminó bajando también estaban Yadarola y Bertuzzi y eso podía provocar una división de votos. En cambio quedó en pie el dictamen de minoría propuesto por los consejeros Vanesa Siley (diputada de Unión por la Patria) y Cesar Grau (abogado). En este segundo dictamen no estaban ni Yadarola ni Bertuzzi. Allí se había propuesto a los mejores posicionados en el orden de mérito pero sin tener en cuenta las entrevistas sino únicamente el examen que rindieron y sus antecedentes.

En su alocución Vanesa Siley explicó esto y dejó expuesta la maniobra del oficialismo y la corporación judicial. “Este concurso es fruto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fue el concurso que se detuvo cuando fruto del ‘fallo Colegio’ usted asume la presidencia de este consejo”, le dijo Siley al juez de la Corte Horacio Rosatti, que tras ese fallo supremo se convirtió también en titular del Consejo y modificó la estructura de ese órgano después de 16 años. “Este concurso venía avanzando con mucha celeridad en la gestión anterior y se trabó cuando cambiaron las mayorías luego del ‘fallo Colegio’”, precisó la diputada y consejera. Y destacó que Bruglia no se presentó al concurso para revalidar su lugar en la cámara mientras que Bertuzzi, “sí se presentó y el resultante del orden de mérito lo colocó en el puesto número 21”. “El dictamen de mayoría puesto ahora a consideración lo coloca 15 lugares más arriba. Debe haber tenido una entrevista excelente para subir del puesto 21 al 6”, ironizó.

Acto seguido, Siley explicó que el dictamen de minoría que propuso “respeta a rajatabla el orden de mérito que contiene el examen y los antecedentes (de los postulantes). Elaboramos las ternas respetando dicho orden de mérito. Quiero dejar asentada esta diferencia porque nuestras acciones tienden luego a darle la razón a todas esas críticas que a usted no le gusta recibir: que acá no son transparentes, que no se hacen las cosas bien, que hay favoritismo”. “Este acto de votar el concurso 461 habiendo puesto al juez trasladado del lugar 21 al 6 es el acto confirmatorio que todo eso que se dice es cierto”, añadió. E interpeló a sus colegas: “Después no quiero que me llamen consejeros para decirme por qué no avanzamos con el cambio del reglamento de concursos si después van a votar esto. Esto es la ruptura toral de la coherencia para después plantear que hay que modificar la entrevista personal en el proceso de selección. Esto lo digo porque la actuación de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital tuvo una actuación clave en cabeza de Bruglia y Bertuzzi para privar de garantías constitucionales a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas de persecución política en Comodoro Py”. “No es una cosa más lo que se está votando”, alertó. La referencia no es menor: este 10 de junio se cumple un año de la confirmación de la Corte de la condena contra CFK en la causa Vialidad, causa paradigmática del lawfare. Esa sentencia dejó firme el fallo del tribunal que condenó a la expresidente, lo que derivó en su detención y proscripción.

En esa línea, el senador de UxP y consejero Mariano Recalde recordó ese fallo cortesano y lo comparó con el que modificó el consejo que demoró 16 años en ser emitido: “Hoy se cumple un año de un fallo que se dictó con mucha celeridad”, dijo Recalde respecto al fallo contra CFK. “Siempre la Corte busca la oportunidad política, 16 años tardó en ver que supuestamente no había equilibrios en la conformación del Consejo de la Magistratura, justo cuando había que resolver las vacantes de estos jueces trasladados. En cambios, fue una decena de días los que necesitó –y justo cuando Cristina anunció su candidatura política- para inhabilitarla de manera perpetua”, agregó.

La senadora de Unión por la Patria y consejera, Anabel Fernández Sagasti, se manifestó en sentido similar a Siley y cruzó a Rosatti por su decisión de cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura justo cuando iba a tratarse este concurso, en 2022. También resaltó que en el Consejo, mientras avanzaron con el concurso de Bruglia y Bertuzzi, “cajonearon” el que es para reemplazar al juez Germán Castelli, que fue trasladado de igual manera pero al TOF Nº 7, que es el que está a cargo del juicio Cuadernos. La senadora y consejera habló de una doble vara de la Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Uno de los pocos que respondió a los contundentes planteos del bloque peronista fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Santiago Viola: “El avance de este concurso es justamente cumplir con el fallo de la Corte”, dijo y aseguró que cada concurso “necesita un tratamiento distinto y particular”. “No es todo lo mismo. Por eso hay que avanzar acá”, agregó para justificar la decisión del gobierno de reemplazar a Bruglia ¿y a Bertuzzi también?

Por su parte, Rosatti, a sabiendas de que ya estaban los votos para aprobar el dictamen de mayoría, dejó que se expresaran las críticas y luego procedió a aprobar el concurso.

Los 15 consejeros que votaron el dictamen mayoritario fueron: Rosatti (presidente de la Corte y el Consejo); Diego Barroetaveña (juez de Casación junto al padre del ministro de Justicia de la Nación, Carlos Mahiques); Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta y jueza nombrada durante el macrismo); Alejandra Provítola (también del estamento de los jueces); Alberto Lugones (otro juez consejero, lo que evidencia el apoyo de la corporación judicial a esta manibra); Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit (representantes del ámbito académico); Fernanda Vázquez, Jimena de la Torre y Alberto Maques (del estamento de los abogados); Luis Juez (senador mileista); Gonzalo Roca (diputado de la Libertad Avanza); Viola (representante del gobierno); Álvaro González (diputado del PRO); y Eduardo Vischi (senador por la UCR).

En contra se manifestaron: Siley, Fernández Sagasti, Rodolfo ailhade (diputado de UxP), Grau y Recalde.

Tras esta votación, las ternas llegarán al Poder Ejecutivo, donde el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberán elegir a un postulante de cada terna. Los pliegos de los dos candidatos elegidos por el gobierno deberán ser enviados al Senado, donde una mayoría simple debe respaldarlos para que los postulantes se puedan convertir en camaristas. Luego solo restará que su designación se publique por decreto en el Boletín Oficial para la formalización del nombramiento. Todo indica que las nuevas designaciones en la Cámara Federal porteña podrían quedar firmes mucho antes de fin de año.

La ventana temporal que se abre a partir de ahora, no obstante, puede transformarse en un método de presión del gobierno hacia Bruglia y sobre todo Bertuzzi para que falle de acuerdo a sus intereses. La advertencia a Bruglia podría interpretarse de la siguiente manera: “Si no falla como queremos no te elegimos en la terna”. El caso del camarista del Trabajo Víctor Pesino, cuyo pliego el gobierno envió al Senado luego de que habilitara la reforma laboral, es un pésimo antecedente. A Bruglia el gobierno podría presionarlo diciéndole que elegirá a su sucesor y lo eyectará del cargo cuando empiece a fallar en su contra. Estos ejemplos dan cuenta de la pérdida de independencia que ya tienen estos dos magistrados.

De hecho, para intentar bloquear ser eyectado de la cámara revisora de Comodoro Py, Bruglia presentó un escrito ante la Comisión Interamericana de DDHH donde pidió en los últimos días que se frene el concurso en el Consejo de la Magistratura. Por ahora no logró obstaculizar el avance de su reemplazo. En su planteo ante la CIDH, Bruglia dijo que tuvo un trato discriminatorio y comparó su caso al de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, que es juez de Casación también por decisión de Macri, quien lo había trasladado a dedo. Luego Mahiques padre (que también viajó a Lago Escondido) logró respaldo del Senado para seguir en la máxima instancia penal del país. Pero jamás concursó para ese cargo.