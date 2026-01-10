Cuatro represas vendidas por Milei ya están en manos de sus nuevos dueños

El gobierno de Javier Milei anunció este sábado que las cuatro centrales hidroeléctricas instaladas en el embalse del Comahue, en el límite entre Río Negro y Neuquén, ya están en manos de sus nuevos dueños, tras ser vendidas recientemente por más de USD 700 millones. Se trata de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que producen el 15% de la energía del país y que fueron adquiridas por tres grupos económicos por un lapso de 30 años.

"Desde este momento, y conforme al régimen transitorio establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos", publicó el Ministerio de Economía.

La cartera dirigida por Luis Caputo calificó la venta de estas cuatro represas, creadas por el Estado en la década del 1970, como "un hito decisivo en la reorganización y modernización del sistema hidroeléctrico del Comahue". Si bien se trata de una re-privatización, porque desde 1993 que fueron vendidas a distintas empresas, forma parte del plan de venta de activos del Estado que pretende llevar adelante Milei.

"A partir de hoy, las nuevas operadoras asumen el compromiso de garantizar una operación segura, eficiente y sostenible, fortaleciendo la seguridad energética del país y consolidando un esquema de gestión basado en reglas claras, previsibilidad e inversión de largo plazo", agregó el Ministerio.

En el comunicado, el Gobierno resaltó que la oferta económica por las centrales "ya fue abonada al Estado Nacional" y explicó que los nuevos dueños deberán realizar "rebumping integral" de las centrales. "Un conjunto de obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimado en alrededor de USD 400 millones, destinado a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos", se detalló.

Quiénes son los nuevos dueños

En diciembre pasado, el Gobierno dio a conocer que vendió el 100% del capital accionario de las cuatro centrales hidroeléctricas a las siguientes sociedades: