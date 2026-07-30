Nuevo Caseros: cómo es el proyecto de Tres de Febrero para una renovación integral del centro cívico

El municipio de Tres de Febrero avanza con el proyecto Nuevo Caseros, una iniciativa que busca transformar el centro cívico y comercial de la ciudad cabecera mediante obras de infraestructura orientadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y los espacios públicos.

Como parte de la intervención, se instalarán más de 420 luminarias de última tecnología, que reforzarán la iluminación de los principales corredores peatonales, las paradas de colectivos y las calles internas que rodean el centro comercial. Desde el Municipio destacaron que una mejor iluminación contribuye a incrementar la seguridad, mejorar la visibilidad nocturna y reducir el riesgo de incidentes viales.

El plan también contempla importantes mejoras en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el futuro Túnel de Hornos, cuya construcción se financiará con fondos municipales, el Playón Municipal, los accesos a los centros de salud y la plaza central.

En este último espacio se realizará una renovación integral que incluirá la modernización de sus sectores de uso recreativo y su integración con un corredor gastronómico, con el objetivo de generar un ámbito más atractivo para vecinos y visitantes.

PBA fortalece la seguridad

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. El ministro de Hacienda, Pablo López, detalló en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7%”. “En medio de la crisis, es un gran esfuerzo”, agregó.

El mismo “se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto”, detalló y agregó que “también hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”. Según informaron desde la cartera de economía, aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

El funcionario repasó números críticos que está atravesando el gobierno bonaerense producto de los recortes del gobierno de Javier Milei y el feroz ajuste que está aplicando. “Es un contexto muy complejo, ya que la recaudación Nacional cayó más de 7 puntos, y lo que recibimos las provincias cayó más de 4 puntos”. En ese sentido afirmó que “estamos 20 puntos por debajo de los niveles de 2023”. “Las ventas en supermercados llevan 11 meses consecutivos de caída, y las ventas mayoristas llevan 26 meses de caída consecutiva”, detalló López.