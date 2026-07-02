La importación de cerdo fue récord en lo que va de este siglo

El mercado de la carne atraviesa un proceso de reconfiguración en Argentina por los altos precios del mercado vacuno y la pérdida del poder adquisitivo. En paralelo, la carne de cerdo sigue ganando espacio en la mesa de los argentinos, pero su origen no necesariamente es nacional. Prueba de ello es que en junio hubo récord de importación para lo que va de este siglo.

Así lo refleja el último informe del sector porcino, que indicó que las importaciones llegaron a las 6.428 toneladas, el valor más alto del año. Según precisaron, para encontrar un mes que lo supere hay que retrotraerse a 1999.

En el primer semestre del presente año se importó más que en el 2025, lo cual plantea un panorama "complicado" para todo el año, pudiendo superar la cantidad. El reporte de la consultora JLU sostuvo que "Brasil está de oferta, es casi imposible poder competir y todos los meses se suman nuevos importadores ya que para los mismos es un excelente negocio".

"Mientras tanto sigue siendo negocio enviar dólares al exterior con las importaciones, que traer dólares del exterior mediante las importaciones, con un mercado regido por el tipo de cambio desde el propio Estado", señaló el informe.

Brasil sigue siendo el mayor proveedor de carne porcina importada hacia Argentina, favorecido por un tipo de cambio que mantiene competitivos sus productos. Si bien la producción local conserva márgenes positivos, el ingreso de carne importada ejerce presión sobre los precios internos y limita la capacidad de mejora para algunos establecimientos.

Al mismo tiempo, la apreciación del peso redujo la competitividad de las exportaciones argentinas, un aspecto que el sector sigue observando de cerca para el segundo semestre.

El cerdo mantiene precios competitivos frente a la carne vacuna

Durante junio, el precio del cerdo en pie registró un leve incremento del 0,35%, mientras que el valor de la carne porcina al consumidor mostró una ligera baja respecto del mes anterior. Esta dinámica permitió que el producto continuara siendo una de las opciones más accesibles dentro del mercado de proteínas animales.

En términos interanuales, el comportamiento también resulta favorable para el consumidor. Mientras el costo de vida avanzó por encima del 32% en los últimos doce meses, la carne de cerdo aumentó alrededor del 20%, muy por debajo del incremento superior al 60% registrado por la carne vacuna. Esta diferencia explica, en gran medida, el cambio en las decisiones de compra de los hogares.

El consumo cambia de hábitos

El informe sostiene que el consumo de carne vacuna continúa perdiendo terreno. Según el relevamiento, apenas el 20% de los argentinos mantiene un consumo habitual de carne vacuna. Un 30% comenzó a reducir gradualmente su ingesta, mientras que el 50% restante ya disminuyó significativamente su consumo o directamente reemplazó esa proteína por carne aviar o porcina.

En ese escenario, el cerdo aparece como uno de los principales beneficiados. La mayor presencia de cortes porcinos en carnicerías y supermercados también responde a una estrategia comercial de los propios vendedores, que buscan sostener sus niveles de facturación frente a la caída del consumo de carne vacuna.

Cuando se compara con el aumento del costo de vida de los argentinos, superior al 32% en los últimos 12 meses, la carne de cerdo en el mismo período aumentó el 20%, la carne aviar 38% y la carne vacuna más del 60%.

Qué espera el sector para lo que resta de 2026

El informe concluyó que, salvo un cambio abrupto del escenario económico, 2026 volvería a cerrar con resultados positivos para la producción porcina. La escasez global de carne vacuna y la necesidad de incrementar la oferta mundial de proteínas animales favorecen el crecimiento del sector porcino, especialmente en América, región que ya concentra más de la mitad del comercio internacional de carne de cerdo y continúa ampliando su participación.

Con precios relativamente estables, una demanda que sigue creciendo y mejores indicadores de rentabilidad, la carne de cerdo consolida su posición como uno de los segmentos más dinámicos del mercado cárnico argentino.