Hay dos argentinos entre los favoritos, según las casas de apuestas

La Real Academia Sueca dará a conocer al Premio Nobel de Literatura 2025, uno de los máximos galardones para escritores de todo el mundo, este jueves por la mañana. En la edición 2024 se lo quedó la surcoreana Han Kang y para este año, según las casas de apuestas, figuran dos argentinos entre los candidatos.

A las 13 de Suecia (cinco horas menos en Argentina), el secretario de la Academia saldrá a la sala donde esperan los periodistas acreditados y para anunciar al elegido. Mientras tanto, desde hace dos semanas, las casas británicas de apuestas como Ladbrokes y NicerOdds, y la sueca Betsson Group, anuncian nombres, entre los que figuran César Aira y Samanta Schweblin.

Aira es un histórico en las postulaciones y Schweblin apareció recientemente entre las favoritas, su última obra El buen mal fue ponderada en Estados Unidos y Reino Unido. Pese a que el proceso para elegir al candidato se mantiene en secreto, las pujas en las casas de apuesta develan a los posibles ganadores.

¿Quiénes son los candidatos al Premio Nobel de Literatura 2025?

En el puesto 17 de los favoritos se encuentra Aira. Hasta el momento ningún argentino logró alcanzar el máximo galardón, pese a que Jorge Luis Borges estuvo cerca en varias ocasiones en la década de 1960. De todas maneras, en la lista de premiados se encuentran seis latinoamericanos: Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).

De acuerdo a las apuestas, el favorito es el australiano Gerald Murnane, de 86 años. Es autor de obras como The Plains (1982), Inland (1988) y Border Districts (2017). Le siguen el húngaro László Krasznahorkai y la mexicana Cristina Rivera Garza, una sorpresa por su ubicación entre los favoritos.

El jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, Robin Olenius, resaltó que en los últimos años los ganadores estuvieron entre los "principales favoritos" de la plataforma. En 2024, Jon Fosse era el segundo en la lista y Annie Ernaux, la tercera. "En 2020, Louise Glück también lideraba las probabilidades. Pero también tuvimos grandes sorpresas como Bob Dylan y Hang Kang, la ganadora del año pasado, o Abdulrazak Gurnah que ni siquiera estaba en nuestra lista". La nómina de favoritos se completa con Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson.

¿Cómo se elige al ganador del Premio Nobel?

En el caso del Premio Nobel de Literatura, hasta el 1 de febrero de este año se recibieron las nominaciones enviadas por académicos, escritores galardonados y distintas instituciones culturales.

Desde ese fecha, el comité de literatura de la Academia revisó cada candidatura y redujo la lista inicial a unos 21 autores, para que luego se establezca una terna final de la que se elegirá a uno.

Si bien se conocerá al ganador mañana, la ceremonia oficial de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que también conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.