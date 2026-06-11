Juan Domingo Perón, político: "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar"

La famosa frase "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar" de Juan Domingo Perón se convirtió con los años en una guía rectora del peronismo. Lejos de conformar un simple enunciado retórico, esta premisa nació como la respuesta política a una profunda necesidad de transformación material y simbólica en el país.

Para principios de la década de 1940, la Argentina se encontraba atravesando un drástico proceso de industrialización y transformación social. Este escenario estaba intensamente marcado por fuertes migraciones internas de trabajadores que se trasladaban desde el interior del país hacia los grandes centros urbanos para emplearse en las nacientes estructuras fabriles.

La notable velocidad de estos cambios estructurales demandaba respuestas institucionales operativas y palpables en lugar de las tradicionales postergaciones retóricas. El año 1943 representó el punto de inflexión fundamental de este proceso con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Hasta ese preciso momento, el panorama para los sectores populares presentaba deudas estructurales sumamente profundas:

La clase obrera argentina carecía por completo de reconocimiento político dentro de las decisiones centrales del Estado.

Los trabajadores se encontraban privados de una gran cantidad de derechos básicos y de protección social.

La frase de Perón anticipó el estilo basado en la acción directa del Estado para resolver problemas sociales y económicos.

La dignificación a través del hecho concreto

Antes de la llegada de Juan Domingo Perón en 1943, los trabajadores carecían por completo de reconocimiento político, quedando totalmente marginados de las decisiones centrales tomadas por el Estado nacional argentino.

En este escenario, la idea de "realizar" por sobre la de "prometer" se constituyó como el eje motor de una nueva lógica de construcción política. El objetivo primordial de esta postura consistía en:

Dignificar al trabajador: elevar el estatus social del obrero, colocándolo de forma definitiva y formal en el centro de la escena y del proyecto nacional.

elevar el estatus social del obrero, colocándolo de forma definitiva y formal en el centro de la escena y del proyecto nacional. Modificar la concepción del esfuerzo obrero: buscar de manera activa que el trabajo dejara de ser visto como una simple carga o una mercancía desprotegida. En cambio, el esfuerzo laboral pasaba a ser validado como un derecho fundamental y un deber social creador de dignidad.

Perón impulsó políticas concretas a favor de los trabajadores: aumento de salarios, mejoras en la seguridad social y reconocimiento de derechos sindicales. Esto contrastaba con otros políticos que hacían promesas que raramente se cumplían.

De este modo, la frase sintetiza el inicio de una refundación simbólica y material en la historia nacional desde el movimiento peronista. Al posicionar la acción gubernamental directa como la herramienta clave de la gestión, se transformó en la vía fundamental para dar respuesta a una clase trabajadora históricamente postergada.