La famosa frase "La política no es un fin, sino un medio para el bien de la patria" sintetiza uno de los pilares de la doctrina creada por Juan Domingo Perón: la subordinación de la acción política a los objetivos sociales y nacionales. Para entender este postulado, es necesario analizarlo desde su dimensión doctrinaria, histórica y pragmática.

La máxima de Juan Domingo Perón sobre la naturaleza de la política no es solo una reflexión ética, sino el eje central del justicialismo. Como se indicó, para comprender su verdadero significado, debemos desglosar su contexto en tres niveles fundamentales.

1. El contexto doctrinario: La "Comunidad Organizada"

Perón concebía la política no como una lucha de facciones para controlar el Estado —crítica que dirigía a lo que denominaba la "partidocracia" tradicional—, sino como una herramienta de gestión colectiva.

El fin supremo: para el peronismo, el objetivo último es la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación, metas que se alcanzan a través de las tres banderas históricas: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.

para el peronismo, el objetivo último es la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación, metas que se alcanzan a través de las tres banderas históricas: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social. La herramienta: la política, los partidos y las elecciones son meros instrumentos para transformar la realidad. Según el pensamiento peronista, buscar el poder por el poder mismo es una desviación ambiciosa y egoísta.

2. El contexto histórico y discursivo

Aunque Perón reiteró esta idea en sus obras Conducción Política y La Comunidad Organizada, así como en innumerables discursos ante la CGT, la frase adquirió una fuerza particular en dos momentos clave:

El primer peronismo (1946-1955): utilizó este argumento para legitimar la intervención estatal. Las leyes laborales, las nacionalizaciones y la redistribución de la riqueza se presentaban no como caprichos, sino como los "medios" necesarios para el bienestar de la patria.

Perón buscaba marcar una línea divisoria respecto a la política anterior a 1943, conocida como la "Década Infame".

El regreso del exilio (década de 1970): en un escenario de violencia y fragmentación, Perón invocó este concepto para intentar calmar las aguas, recordándole tanto a la ortodoxia como a las organizaciones juveniles que las disputas internas debían subordinarse al destino superior del país.

3. El contraste y la advertencia ante el poder

Con esta máxima, Perón buscaba marcar una línea divisoria respecto a la política anterior a 1943, conocida como la "Década Infame". Acusaba a los sectores conservadores y liberales de haber convertido la política en un "fin" para preservar privilegios de minorías, ignorando a la "patria" profunda.

En última instancia, la frase funciona como una advertencia permanente contra la burocracia y la ambición desmedida. Para el peronismo, todo político que se limite a ganar elecciones o perpetuarse en el poder sin buscar el beneficio nacional ha fracasado, pues ha transformado el "medio" en el "fin" de su existencia.