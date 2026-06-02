Administración Trump pedirá a firmas estadounidenses de IA un análisis voluntario de ciberseguridad

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva que firmó en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.

El Gobierno de Estados Unidos pedirá a los principales desarrolladores de inteligencia artificial que presenten de ‌forma voluntaria sus modelos ‌más avanzados para someterlos a pruebas de ciberseguridad antes de ponerlos a disposición del público, según un decreto ejecutivo publicado el martes.

El decreto del presidente Donald Trump ordena a los departamentos del Tesoro, Defensa, Comercio y Seguridad Nacional, y a otros funcionarios y agencias gubernamentales, que alcancen ​acuerdos con los ⁠desarrolladores de IA para probar sus modelos, en ‌un momento en que crecen los temores en ⁠materia de seguridad ante nuevos ⁠y potentes sistemas de IA como Mythos de Anthropic.

Las agencias estadounidenses dispondrían de hasta 30 días para probar los ⁠modelos antes de que se pongan a disposición ​de organizaciones ajenas al Gobierno, según el ‌decreto. También ordena a las ‌agencias que hagan hincapié en reforzar la ciberdefensa ⁠en todo el Gobierno.

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La orden indica que Trump está cambiando su estrategia en materia de IA y asumiendo un papel más activo en la supervisión de las ​capacidades de ‌esta tecnología.

Desde su regreso al cargo, ha afirmado que el Gobierno debería adoptar un enfoque de no intervención en el sector tecnológico y ha intentado disuadir a los estados de adoptar regulaciones ⁠sobre IA a las que se opone.

La decisión del mandatario de implementar pruebas voluntarias podría perjudicar los beneficios del sector si ralentiza el lanzamiento de nuevos modelos o lleva a las empresas a cambiar su forma de operar para abordar las preocupaciones de seguridad.

Google, Anthropic y OpenAI se reunieron ‌con el Gobierno para hablar de ciberseguridad, dijo en mayo un funcionario de alto rango en una llamada con periodistas sobre la elaboración del decreto.

La orden también solicita al secretario del Tesoro que cree un "centro de intercambio de información ‌sobre ciberseguridad en materia de IA, en colaboración voluntaria con la industria de la IA y los operadores de infraestructuras ‌críticas, que coordine ⁠y resuelva los conflictos en la detección de vulnerabilidades de software, descubra y valide ​dichas vulnerabilidades, y coordine y priorice la corrección y la distribución de parches de seguridad".

Con información de Reuters