Un artista demanda a la FIFA por pintar sobre un mural en Dallas

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la FIFA se ve delante de su sede durante un día neblinoso de otoño en Zúrich

El ​artista Robert Wyland, más conocido como Wyland, ha demandado a la FIFA, el organismo ‌rector del fútbol ‌internacional, por pintar sobre uno de sus murales en Dallas antes de la próxima Copa del Mundo.

Wyland dijo en una demanda presentada el lunes que el hecho de que la FIFA cubriera su mural "Ocean Life" infringía una ley ​estadounidense que ⁠protege a los artistas contra la desfiguración de ‌sus obras y solicitó una indemnización ⁠por daños y perjuicios ⁠de al menos 25 millones de dólares.

Los portavoces de la FIFA y los abogados de Wyland ⁠no respondieron de inmediato el martes a ​las solicitudes de comentarios sobre ‌la demanda.

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Wyland pintó su mural —también ‌conocido como "Whaling Wall"— en 1999, representando ballenas, ⁠delfines y otras especies marinas en la fachada de un edificio del centro de Dallas.

Dallas es una de las 16 ciudades sede ​de la ‌Copa del Mundo de la FIFA que comenzará este mes. La demanda afirma que el comité organizador en Dallas pintó sobre el mural en mayo sin ⁠ponerse en contacto con Wyland.

"En su afán por sacar partido de la atención internacional que recibirá Dallas durante la Copa Mundial de la FIFA, los demandados destruyeron de forma precipitada e irrevocable un hito cívico", dice la demanda. "Aunque la FIFA alega ‌que estaban trabajando para desarrollar arte para la ciudad anfitriona, en realidad, desfiguraron un elemento histórico de la ciudad anfitriona".

Un portavoz del propietario del edificio, Slate Asset Management, dijo que el comité ‌le había comunicado que un artista local crearía una nueva instalación en la pared y que se ‌había informado ⁠a Wyland de la nueva obra. Slate también es parte demandada en ​el caso.

Los portavoces del comité no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda el martes.

(Editado en español por Carlos Serrano)