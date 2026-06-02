El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, salió al cruce de las críticas por la demora en la detención de Claudio Barrelier, único imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años.

En declaraciones radiales, el funcionario reconstruyó paso a paso el operativo de búsqueda y se desligó de las responsabilidades del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, frente a las acusaciones por la ausencia de medidas urgentes en los primeros días de la desaparición.

“Desde el mismo domingo que la mamá de Agostina hizo la denuncia, se activaron todos los protocolos de búsqueda”, afirmó Quinteros. En esa línea, explicó que en Córdoba las denuncias por desaparición se reciben en una unidad judicial y no en una comisaría, y que el fiscal de turno tomó el caso de inmediato.

Según su relato, en las primeras 72 horas la investigación se orientó hacia la hipótesis del “famoso auto rojo” mencionado en la denuncia. Pero el análisis de cámaras cambió el rumbo: “Pudimos determinar que Agostina había entrado a la casa de Barrelier. La teníamos ingresando, pero no la teníamos saliendo. Ahí la investigación tuvo otro giro absolutamente distinto”.

Con recursos extraordinarios -entre los que se destacan drones, helicópteros y más de 200 personas-, lograron delimitar el área de búsqueda y localizar el cuerpo de la adolescente el sábado después del mediodía.

Las críticas a la Justicia y los pedidos de jury

Consultado sobre la actuación del fiscal Raúl Garzón y la posibilidad de haber allanado antes la vivienda del imputado, Quinteros defendió los tiempos procesales: “Barrelier estaba nombrado como un amigo de la familia, no como sospechoso”. Recién el martes, tras nuevas pruebas, el fiscal ordenó su detención. “Probablemente sea tarde, bueno, eso se deberá evaluar”, reconoció.

Sobre los pedidos de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, el ministro se desligó: “Yo respondo por mis actos y por los funcionarios que yo he elegido para que me acompañen en el ministerio. Yo de eso sí me hago cargo”. Y añadió: “En la política, cada uno responde por los actos propios, no por los de terceros. Yo a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija”.

Demora en la denuncia y el Alerta Sofía

Uno de los puntos más criticados fue la demora en la activación del Alerta Sofía. Quinteros explicó que ese protocolo depende exclusivamente de la autoridad judicial y que el fiscal consideró que Agostina no había salido de Córdoba, por lo que no correspondía una alerta nacional.

También admitió que la Fiscalía General investiga el horario exacto de la denuncia y reconoció: “No puede estar la persona cinco horas esperando para que le tomen una denuncia. Esto, por supuesto, muchísimo más grave, pero no puede estar la persona cinco horas esperando”.

El ministro cerró con una reflexión personal sobre el momento en que debió notificar a la familia: “No he tenido en dos años y medio sensación más frustrante, más dolorosa que tener que ir a decirle a ese papá que la había encontrado, pero la encontramos muerta”.