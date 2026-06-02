Una exfigura de ESPN comentará el Mundial con un concejal de Javier Milei

Un exintegrante de ESPN será parte de las transmisiones de los partidos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 junto a un concejal de Javier Milei. Después de haber tenido experiencia televisiva como también una extensa etapa como futbolista y corta como DT, Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya acompañará a un funcionario actual de La Libertad Avanza en San Martín. Se trata de Daniel Mollo, exrelator de la campaña de Boca Juniors que será el relator de varios cruces del torneo.

El Mono Navarro Montoya comentará los partidos del Mundial 2026 con un concejal del gobierno de Milei

El periodista en cuestión viajará por Estados Unidos acompañando a la "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni después de tomarse licencia de su cargo -sin renunciar a su banca-. Según pudo saber El Destape, volverá una vez que culmine la Copa del Mundo en la que relatará los partidos del combinado nacional y probablemente de otras selecciones. A su lado estará el exarquero de Boca Juniors que trabajó en la señal de Disney junto a Sebastián "Pollo" Vignolo y otros periodistas en F90 y otros ciclos. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender en el mundo del fútbol teniendo en cuenta su pasado en el mencionado canal y sus piniones, mayormente referidas al "Xeneize".

Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya comentará el Mundial con un concejal de Javier Milei

Por qué Navarro Montoya se fue de ESPN

Durante el 2025, tras su repentino adiós al programa F90 que aún conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, el exguardavalla escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Seguiré opinando sobre mí querido Boca Juniors con el respeto que amerita mi credibilidad generada por mí conducta, lamento que el Sr. Gastón González en ESPN no fuera respetuoso conmigo y que considere, por mis opiniones, no ser apto para trabajar en el canal".

Pocas horas antes del tuit que sembró el escándalo, el ex Chacarita habló justamente del "Xeneize" y del entonces arribo de Leandro Paredes. "No estoy más en ESPN y, aún sabiendo que esto podía pasar, siempre di mi opinión sobre Boca sin importarme si había alguna consecuencia", sentenció cuando le comentaron acerca de su visión al respecto.

Quién es Mollo, el periodista y concejal del gobierno de Milei que relatará para Radio Nacional

Es un reconocido periodista y relator deportivo argentino, ampliamente identificado por su apasionada cobertura de la campaña de Boca Juniors. Con una extensa trayectoria en los medios, consolidó su popularidad al frente del programa Boca de Selección, ciclo que se convirtió en un clásico de los domingos para los hinchas xeneizes a través de diferentes emisoras como Radio Cooperativa, Radio Colonia y Radio Del Plata.

Su estilo de relato combina un profundo conocimiento del club de la Ribera que lo ha dejado expuesto en algunas situaciones como, por ejemplo, en el penal ya mencionado que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico o, incluso, en otros goles de o al "Xeneize" que han sido virales. Es famoso en el universo futbolístico por sus reacciones viscerales y frases espontáneas en momentos de frustración deportiva, las cuales suelen viralizarse rápidamente en redes sociales y programas de televisión.