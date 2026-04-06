Navarro Montoya denunciado: un restaurante acusó al ídolo de Boca por estafa

Navarro Montoya, ídolo de Boca, fue denunciado por un restaurante.

Carlos Navarro Montoya, ídolo de Boca Juniors, fue denunciado desde un restaurante de Tandil por una supuesta estafa por más de diez millones de pesos. El arquero de 60 años, nacido en Colombia, en 2025 dirigió a Ramón Santamarina de dicha ciudad de la Provincia de Buenos Aires, temporada en la que participó tanto de la Primera Nacional como de la Copa Argentina.

Si bien duró apenas ocho partidos oficiales en el cargo, el paso del "Mono" por allí no estuvo exento de polémicas fuera de la cancha, de acuerdo con la información publicada por el periodista Mauro Szeta. Un empresario gastronómico del lugar aportó las pruebas y el ticket con la factura de las supuestas comidas impagas por el exfutbolista del "Xeneize" e Independiente, entre otros equipos del fútbol argentino.

La defensa del "Mono" Navarro Montoya ante la acusación por estafa

Desde el lado del exportero colombiano nacionalizado argentino argumentan que la deuda de más de diez millones de pesos existe, pero la responsabilidad es de Santamarina y no propia. Según su visión, el pago corresponde a la humilde institución bonaerense y no a él.

"El club no le pagó nunca al restaurante y a mí tampoco...", sentenciaron al respecto. Mientras tanto, la Justicia ya investiga todo lo sucedido y habrá más capítulos en esta historia polémica que acaba de salir a la luz públicamente.

Navarro Montoya, ídolo de Boca, fue denunciado por un restaurante (Mauro Szeta).

Navarro Montoya prendió el ventilador sobre su salida de ESPN: "No fue respetuoso"

Durante el 2025, tras su repentino adiós al programa F90 que aún conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, el exguardavalla escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Seguiré opinando sobre mí querido Boca Juniors con el respeto que amerita mi credibilidad generada por mí conducta, lamento que el Sr. Gastón González en ESPN no fuera respetuoso conmigo y que considere, por mis opiniones, no ser apto para trabajar en el canal".

Pocas horas antes del tuit que sembró el escándalo, el ex Chacarita habló justamente del "Xeneize" y del entonces arribo de Leandro Paredes. "No estoy más en ESPN y, aún sabiendo que esto podía pasar, siempre di mi opinión sobre Boca sin importarme si había alguna consecuencia", sentenció cuando le comentaron acerca de su visión al respecto.

Los números del Mono Navarro Montoya en Boca

400 partidos oficiales entre 1988 y 1997.

5 títulos conseguidos.

Los títulos de Navarro Montoya en Boca