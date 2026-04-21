La insólita pregunta a Betiana Blum al aire de El Trece: "Tu propia muerte"

A la actriz le hicieron una pregunta fuera de lugar.

La reconocida actriz Betiana Blum fue una de las invitadas destacadas en Puro Show, donde protagonizó un momento cargado de emociones tras la muerte de Luis Brandoni. En una charla íntima con el panel, la artista respondió sin rodeos a una pregunta que generó desconcierto en las redes sociales.

Durante la entrevista, la panelista Ángeles Balbiani quiso saber cómo impactan las pérdidas dentro del ambiente artístico y fue directa al preguntarle si la muerte de Luis Brandoni: “Entender que Beto ya no está, ¿te hace pensar en su propia muerte?”. Lejos de dramatizar o mostrarse angustiada, Blum contestó con firmeza: “No, para nada”.

La respuesta llamó la atención por el contexto en el que se dio y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la pregunta de Balbiani y se preguntaron por qué se le consultó a la actriz sobre su propia muerte.

La muerte de Luis Brandoni: conmoción en el mundo artístico

El fallecimiento de Luis Brandoni generó una fuerte conmoción en el ámbito cultural argentino. El actor, considerado una de las grandes figuras del teatro, cine y televisión nacional, murió tras atravesar complicaciones de salud que habían generado preocupación en las últimas semanas tras un accidente doméstico. Su partida provocó una inmediata reacción de colegas, amigos y figuras del espectáculo, que lo despidieron destacando su enorme trayectoria y su compromiso con la cultura.

Su despedida comenzó el lunes en la Legislatura porteña, donde familiares, colegas, amigos y admiradores se acercaron para darle el último adiós. Luego, el martes por la mañana, sus restos fueron homenajeados en el Cementerio de la Chacarita, donde se celebró una misa en el panteón de actores.