Un ataque ruso deja nueve muertos y daña varios edificios de viviendas en Kiev

Una explosión ilumina el cielo sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

​Misiles y drones rusos atacaron Kiev en la madrugada del lunes, causando la muerte de al menos nueve personas y provocando graves ‌daños en bloques de viviendas ‌y otros edificios, según informaron las autoridades, apenas unos días después del ataque más mortífero sufrido este año por la capital ucraniana.

Los equipos de rescate estaban sacando a los residentes de los edificios destrozados por el bombardeo nocturno, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a través de Telegram.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad, afirmó que el número ​de fallecidos en la ⁠capital ascendió a nueve, con 46 heridos en toda la ciudad.

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"Por desgracia, ‌esta información no es definitiva", dijo, mientras continuaban las operaciones ⁠de rescate.

Al menos 15 edificios residenciales habían ⁠resultado dañados o destruidos en el ataque, incluido un bloque de nueve plantas en el histórico distrito de Podilskyi, según informaron los servicios de emergencia.

Los equipos ⁠de rescate utilizaron un camión con escalera para llegar hasta las ​personas atrapadas en los pisos superiores de ese edificio, ‌que había quedado prácticamente destruido a ‌partir del quinto piso, según indicaron.

Los equipos de rescate también buscaban a ⁠residentes en un bloque de viviendas de 21 plantas del mismo distrito. Tkachenko señaló que solo en el distrito de Podilskyi habían sido alcanzados cuatro edificios residenciales.

Este nuevo ataque se produjo pocos días después de que 31 ​personas perdieran la ‌vida en un ataque ruso contra la capital en la madrugada del jueves, el ataque más mortífero sufrido por la ciudad este año.

Klitschko señaló que dos personas habían fallecido en el distrito oriental de Darnytskyi, donde unos fragmentos impactaron en un bloque de ⁠apartamentos de 25 plantas, y que los equipos de rescate estaban trabajando para liberar a los residentes atrapados en las plantas superiores.

También señaló que se había declarado un incendio en un edificio de 30 plantas en Darnytskyi, donde se estaba procediendo a la evacuación de los residentes.

Testigos de Reuters informaron de una serie de explosiones en la capital y sus alrededores, y señalaron que las defensas antiaéreas estaban ‌en acción contra los drones rusos.

Las imágenes de Reuters mostraban a equipos de rescate trepando por los escombros junto a un bloque de apartamentos destrozado y sacando a la gente en camillas mientras el humo se extendía por el aire.

Otra persona murió y otras 15 resultaron heridas en la región circundante de ‌Kiev, según informó el gobernador regional, Mykola Kalashnyk.

El puerto de Odesa, en el sur del mar Negro, también fue objeto de un ataque, con al menos una persona ‌herida, según el jefe de ⁠la administración municipal, Serhi Lysak.

Polonia, país vecino de Ucrania y miembro de la OTAN y de la UE, movilizó brevemente ​aviones de combate como medida preventiva.

El presidente Volodímir Zelenski había advertido anteriormente a los residentes de un inminente ataque ruso.

(Reportaje de Ron Popeski y Anna Pruchnicka; edición de Michael Perry y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)