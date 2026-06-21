Serena Williams recibe una invitación para el torneo individual de Wimbledon

Imagen de archivo de la tenista estadounidense Serena Williams durante un entrenamiento en el torneo del Queen's Club, Londres, Reino Unido.

La gran tenista estadounidense Serena Williams protagonizará un espectacular regreso a la competición individual ‌en Wimbledon este año, ‌tras haber recibido el domingo la última invitación del All England Club.

La siete veces campeona de individuales de Wimbledon ya tenía asegurada su vuelta al torneo por primera vez en cuatro años tras aceptar una invitación para la categoría de dobles junto a ​su hermana Venus.

"Esto ⁠no es un simulacro", escribió el torneo en una ‌publicación en su cuenta de Instagram.

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El anuncio ⁠de que esta madre de ⁠dos hijos, de 44 años, jugará en individuales supondrá un gran aliciente para el torneo de Grand Slam ⁠que comienza el 29 de junio.

La 23 veces ​campeona de Grand Slam en individuales ‌regresó a las pistas tras ‌cuatro años de ausencia en el torneo del ⁠Queen’s Club de este mes, donde jugó en dobles junto a la canadiense Victoria Mboko. También ha jugado en dobles esta semana en Berlín.

Williams, considerada por ​muchos ‌como la mejor tenista de todos los tiempos, disputó su último partido individual en Wimbledon en 2022 con una invitación, cayendo ante Harmony Tan en primera ronda.

Tras el Abierto de Estados ⁠Unidos de ese año, afirmó que "evolucionaría alejándose del tenis", aunque nunca se retiró oficialmente.

Las invitaciones las conceden los organizadores del torneo a jugadoras cuya clasificación no les permite la entrada automática y suelen reservarse para jugadoras locales, aquellas con una trayectoria ilustre o jugadoras de gran renombre ‌que regresan tras una lesión.

Williams debutó en Wimbledon en 1998, llegando a la tercera ronda en individuales. Ganó el título por primera vez en 2002, tras derrotar a su hermana mayor, Venus, en la final, y pasó ‌a convertirse en la fuerza dominante del tenis femenino, acumulando un total de 319 semanas como número uno del ‌mundo de la ⁠WTA.

Williams sumó títulos individuales en 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016, y también ​ganó seis títulos de dobles en este Grand Slam sobre hierba junto a Venus.

(Reporte adicional de Rohith Nair y Amy Tennery; editado en español por Carlos Serrano)