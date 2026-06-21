Arabia Saudita careció de fuerza necesaria para implementar su plan defensivo ante España, reconoce DT

Pedri de España en acción con Abdulelah Al-Amri de Arabia Saudita

​La estrategia defensiva de Arabia Saudita se vino abajo cuando España desmontó su bloque bajo con una ‌eficacia implacable, lo que ‌llevó al seleccionador Georgios Donis a lamentar la falta de solidez de su equipo en el área tras la derrota 4-0 sufrida el domingo en el Mundial.

España se impuso con facilidad en el partido del Grupo H, abriendo el marcador a los 10 minutos y ​yéndose al descanso ⁠con ventaja de 3-0.

"Decidimos jugar con tres centrales, ‌es decir, con cinco en la zaga, ⁠formar un bloque bajo y dar ⁠lo mejor de nosotros mismos en defensa", explicó Donis.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero teníamos que ser más fuertes y detener el balón. No ⁠hubo una única razón por la que las ​cosas no nos salieran bien, pero ‌la clave es que no ‌fuimos lo suficientemente fuertes en los alrededores de ⁠nuestra área", agregó.

El gol de Lamine Yamal que abrió el marcador supuso un duro golpe inicial, añadió Donis. "España marcó pronto con un ritmo excelente, y eso afectó ​a nuestra ‌moral. A partir de ahí, cometimos muchos errores cuando teníamos el balón en los pies", reconoció.

"Cuando un partido no va bien y encajas tres goles muy rápido, te sientes inseguro. Obviamente ⁠nos afectó, pero eso se ve a menudo en el fútbol, es algo natural", apuntó.

Donis insistió en que su planteamiento defensivo era la única forma de intentar frenar la amenaza española.

"Hoy hemos tenido un mal resultado, pero ha sido contra una de las mejores selecciones del Mundial y nos ‌cuesta mucho asimilarlo. No obstante, estoy orgulloso de mis jugadores por lo que hacen cada día y nunca dejaré de estar orgulloso de ellos, ni siquiera tras un mal resultado", señaló.

"Ya hemos visto partidos en este Mundial que ‌han terminado con marcadores de 6-0 ó 5-1. Lo más importante para nosotros es aceptar que se nos va a ‌criticar, pero ⁠también espero que quienes nos critican sean realistas", puntualizó.

Arabia Saudita se queda con un solo ​punto tras sus dos primeros partidos y cerrará la fase de grupos el viernes frente a Cabo Verde.

Con información de Reuters