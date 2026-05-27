Polémica total por el nuevo diseño de WhatsApp: la función que todos odian ahora se verá todo el tiempo

WhatsApp está modificando la interfaz principal de su app para que se parezca más a Instagram. Es su última baza para hacer que los estados funcionen: copiar hasta la ubicación de allí donde el formato sí que funciona a las mil maravillas. La beta de iOS no deja dudas: la parte superior del feed de WhatsApp ahora estará copada por los estados.

La ironía no se le escapa a nadie. Los estados son la función que menos usan los usuarios de WhatsApp desde que se lanzaron. Meta lo sabe, y en lugar de replantear el formato, decidió forzar su visibilidad cambiando dónde aparecen en la pantalla.

Por qué es una movida polémica

El problema central es que no es opcional. WhatsApp es consciente del cambio y la polémica, pero fuerza el uso de la nueva interfaz para que los usuarios tengan que pasar por el aro y ver esa nueva función en primera plana sí o sí. No se podrá revertir el diseño aunque no se usen los estados.

Hasta ahora, los estados vivían en su propia pestaña —discreta y fácilmente ignorable—. El nuevo diseño los saca de ahí y los ubica en la parte superior de la pantalla principal de chats, exactamente como Instagram muestra las Historias. La lógica de Meta es clara: si Instagram logró que sus usuarios consuman Stories ubicándolas en el primer plano, el mismo truco podría funcionar en WhatsApp.

La estrategia de Meta detrás del cambio

Meta lleva años intentando que los estados de WhatsApp despeguen sin lograrlo. La función existe desde 2017 y nunca logró la tracción que tienen las Stories en Instagram o TikTok. En lugar de aceptar que el formato no encaja en una app de mensajería privada, la estrategia elegida es la misma que usó Instagram cuando quiso impulsar los Reels: darles visibilidad forzada y esperar que el hábito se instale.

El cambio ya está confirmado en iOS y Android. La presencia en ambos sistemas operativos indica que no es un experimento de beta sino una decisión tomada. Lejos de ser una broma, WhatsApp sigue su camino para cambiar cómo funciona uno de los apartados más polémicos de su app. El despliegue global para todos los usuarios es cuestión de semanas.