La industria trabajó a casi el 60% de sus posibilidades en marzo

En marzo, la utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 59,8%. La cifra representó una mejora frente al 54,4% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los sectores que se ubicaron por encima del promedio general fueron refinación de petróleo (86%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%) y alimentos y bebidas (61,6%). En contraste, quedaron por debajo productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), caucho y plástico (41,3%), textiles (40,2%) y metalmecánica, excluyendo automotores, con 40%.

Cómo le fue a la industria sector por sector

Entre los rubros con mejor desempeño sobresalió el de sustancias y productos químicos, cuya utilización de capacidad instalada trepó al 69,5%, muy por encima del 53,8% de marzo de 2025. La recuperación estuvo vinculada al incremento en la producción de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), estos segmentos crecieron 69,1% y 49,1% interanual, respectivamente. Además, el repunte se explica en parte porque en marzo del año pasado el polo petroquímico de Bahía Blanca había sufrido un fuerte impacto por las inundaciones y la interrupción del suministro de gas natural.

Las industrias metálicas básicas también mostraron una mejora significativa, con una utilización del 73,3%, frente al 64,3% de un año atrás. De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo avanzó 17,1% interanual.

En alimentos y bebidas, el nivel de uso de la capacidad instalada llegó al 61,6%, contra el 57,6% de marzo de 2025. La mejora estuvo impulsada por una mayor molienda de oleaginosas y un crecimiento en la producción de bebidas, que subieron 5,4% y 6,2% interanual, respectivamente.

Por su parte, la refinación de petróleo alcanzó un 86% de utilización de capacidad instalada, superando ampliamente el 75,8% del mismo período del año pasado gracias a un mayor procesamiento de crudo.

También crecieron los productos minerales no metálicos, que llegaron al 56,6% desde el 51,7% interanual, impulsados principalmente por la fabricación de cemento y otros insumos para la construcción. En papel y cartón, la utilización subió al 70%, frente al 68,2% previo, traccionada por una mayor actividad en papeles para uso sanitario.

En cambio, la metalmecánica —sin contar automotores— fue el sector con mayor incidencia negativa. Su utilización de capacidad instalada cayó al 40%, por debajo del 42,8% de marzo de 2025. La baja estuvo relacionada con una menor producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos, que retrocedieron 14,7% y 16,2% interanual, respectivamente.