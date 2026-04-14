Estados Unidos levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela y otras tres entidades bancarias, una medida enmarcada en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó en una nota que las compañías beneficiadas son Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Banco Universal C.A. y Banco del Tesoro, todos controlados por Caracas.

De este modo, el organismo estadounidense autoriza "todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (...) necesarias para la prestación, exportación o reexportación (...) de servicios financieros a, desde o en beneficio" de los cuatro citados bancos, así como a cualquier entidad en la que alguno de estos bancos tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%, indicó la agencia EuropaPress.

La orden, firmada por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, responde al alivio de sanciones pedía la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, alegando, entre otros motivos, que "ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", según apuntó a finales de febrero. El anuncio llega se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

El levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez

Hace algunas semanas, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones que había impuesto a Delcy Rodríguez, quien asumió ese cargo luego de que Washington secuestrara a Nicolás Maduro. Rodríguez saludó la decisión de Estados Unidos en X y afirmó: "Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos".

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sacó así a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump