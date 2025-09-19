Insólito: Javier Milei se comparó con Fernando de la Rúa en medio del derrumbe de la economía

El presidente Javier Milei se comparó con el exmandatario Fernando de la Rúa en medio del derrumbe de la economía, la suba del dólar, la disparada del riesgo país y el hundimiento de los bonos. Tal como hizo el gobierno de la alianza a principios de siglo, el anarco libertario pretende instalar que la catástrofe del programa económico es culpa de la oposición.

Mientras daba un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba en paralelo a la crisis económica que sufre el país, Milei se defendió y no tuvo la mejor idea que recordar el 2001: "Cuando le empezaron a torpedear el barco a Fernando de la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio".

Qué fue la "Ley Banelco" que mencionó Milei

La reforma laboral a la que hizo mención Milei fue la que pasó a la historia como "Ley Banelco" y marcó el principio del fin de la Alianza por la denuncia de pago de coimas en el Senado para su aprobación y la renuncia del vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez.

Aquella ley se basaba en suspender la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, es decir, la negociación colectiva, además de elevar el período de prueba de tres a seis meses. Esos puntos figuraban al inicio del articulado de la Ley 22.250, que el Congreso sancionó el 11 de mayo de 2000.

En agosto del 2000 se desató el escándalo cuando se hizo público un anónimo que detallaba el pago de coimas a senadores peronistas. Álvarez se embanderó en la lucha contra la corrupción y pidió públicamente que se aclarara la situación, mientras De la Rúa y su círculo íntimo rechazaban la veracidad de la denuncia, además de los senadores supuestamente involucrados.

Milei acusó a Macri y hace lo mismo

Milei y sus principales funcionarios culpan a la oposición por la suba del riesgo país, que ya rompió el techo de los 1.400 puntos. Sin embargo, una serie de posteos realizados por el mandatario en 2018 lo deja muy mal parado. En aquella oportunidad, criticaba a Mauricio Macri y su gobierno por asumir la misma actitud que ahora expresa abiertamente.

Curiosamente, este tipo de argumentos había sido defenestrado por el propio Milei durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Cambiemos también culpaba al kirchnerismo de la inestabilidad económica. En 2018, Milei escribió en su cuenta de X: "Kambiemos es un gobierno de inútiles que durante los primeros tres años se pasó culpando a CFK por la herencia. Entrando en el cuarto frente la suba del riesgo país de nuevo culpa a CFK. ¿Para eso piden el voto? A quién culparán durante un segundo mandato? Cobardes e incompetentes".

Y fue incluso por más: "Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando". Cualquier tipo de semejanza con la realidad es pura coincidencia. Ese mensaje estuvo acompañado de la sigla "MMLPQTP", un insulto contra Macri.