Canapino ganó dos premios en los Olimpia.

Con su debut en la Fórmula 1 con Williams el año pasado, Franco Colapinto fue galardonado con el Premio Olimpia en la terna de Automovilismo, una decisión que despertó mucha polémica frente a otros logros dados en la categoría con otros pilotos argentinos. Sin embargo, en este 2025 la historia fue distinta, ya que el Olimpia de Oro quedó en manos de Agustín Canapino, que fue una de las grandes figuras del deporte nacional este año.

El piloto arrecifeño obtuvo la triple corona al consagrarse en Turismo Carretera, Turismo Carretera 2000 y TC Pick Up en su regreso al automovilismo nacional, por lo que el Círculo de Periodistas Deportivos le dio su reconocimiento en la gala de este lunes. Además del Oro, Canapino también ganó el Olimpia de Plata en Automovilismo, en donde compartió nominación con Colapinto y Nicolás Cavigliasso, campeón mundial de rally raid y ganador del Dakar.

Durante su estadía en la Usina del Arte, que fue sede del evento, el pentacampeón del TC se refirió a lo que significa competir con el pilarense por este galardón. “Para mí, es un honor estar ternado con Franco. Lo admiro muchísimo y lo sigo, creo que el año que viene vamos a tener la chance de ver su mejor versión”, afirmó en declaraciones rescatadas por El Gráfico antes de señalar sus deseos de cara a la próxima temporada de la máxima categoría.

“Ojalá que el auto mejore para poder disfrutar de todo su talento. Franco es un talentoso de verdad, tiene todo para poder llegar lejos, y acá vamos a estar alentándolo con todas las ganas para que pueda destacarse y pelear bien arriba”, agregó Canapino. Además de esto, “Agus” también remarcó la importancia que tiene haber sido reconocido con un Olimpia de Oro debido a su actuación en el TC.

“No le escribí la cartita a Papá Noel este año porque con todo lo que me ha tocado ganar estoy más que satisfecho, así que le doy vacaciones. Ser campeón de Turismo Carretera es muy fuerte porque recorre de norte a sur el país”, añadió. En relación con el certamen más importante a nivel nacional, Canapino agregó que “lo difícil es siempre mantenerse, sobre todo en el automovilismo argentino que es tan competitivo y tan complicado”.

El arrecifeño fue el primero en obtener la triple corona.

El pronóstico de Colapinto para 2026

Durante el evento realizado por Renault Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Franco Colapinto fue consultado sobre la próxima temporada de Alpine en la Fórmula 1 y señaló que hay buenas sensaciones, aunque desconocen su posición con respecto a los rivales. “Hay que ver qué pasa en enero, cómo están los otros equipos. Es difícil cuantificar nuestra performance porque no sabemos dónde están los demás. Sabemos que mejoramos con respecto a este año y a los problemas que teníamos, así que vamos en la dirección correcta”, afirmó el argentino.