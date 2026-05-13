Irán libera bajo fianza a destacada abogada defensora de los derechos humanos Sotoudeh: reportes

FOTO DE ARCHIVO: Premio Right Livelihood 2020

Irán puso en libertad bajo fianza a la ‌destacada abogada ‌de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, que fue detenida a principios de abril en el marco de una campaña de represión durante el conflicto ​con Estados ⁠Unidos e Israel, informaron ‌el miércoles las agencias ⁠de noticias iraníes ⁠y su hija.

Nournews, afiliada al principal organismo de seguridad de Irán, ⁠dijo que Sotoudeh fue ​puesta en libertad ‌bajo fianza, sin ‌hacer referencia a los cargos ⁠a los que aún podría enfrentarse. Mehraveh Khandan, hija de Sotoudeh, confirmó la ​puesta ‌en libertad de su madre en una publicación en las redes sociales.

Sotoudeh, galardonada con premios como ⁠el Premio Sájarov 2012 del Parlamento Europeo, ha sido encarcelada en múltiples ocasiones por cargos de seguridad relacionados con su defensa de los derechos humanos.

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El domingo, ‌la ganadora del Premio Nobel de la Paz encarcelada en Irán, Narges Mohammadi, fue trasladada a un hospital de ‌la capital, Teherán, tras habérsele concedido la suspensión de su condena ‌a cambio ⁠de una elevada fianza, según una fundación ​dirigida por su familia.

Con información de Reuters