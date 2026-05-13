Irán libera bajo fianza a destacada abogada defensora de los derechos humanos Sotoudeh: reportes

Irán puso en libertad bajo fianza a la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, que fue detenida a principios de abril en el marco de una campaña de represión durante el conflicto con Estados Unidos e Israel, informaron el miércoles las agencias de noticias iraníes y su hija.
Nournews, afiliada al principal organismo de seguridad de Irán, dijo que Sotoudeh fue puesta en libertad bajo fianza, sin hacer referencia a los cargos a los que aún podría enfrentarse. Mehraveh Khandan, hija de Sotoudeh, confirmó la puesta en libertad de su madre en una publicación en las redes sociales.
Sotoudeh, galardonada con premios como el Premio Sájarov 2012 del Parlamento Europeo, ha sido encarcelada en múltiples ocasiones por cargos de seguridad relacionados con su defensa de los derechos humanos.
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El domingo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz encarcelada en Irán, Narges Mohammadi, fue trasladada a un hospital de la capital, Teherán, tras habérsele concedido la suspensión de su condena a cambio de una elevada fianza, según una fundación dirigida por su familia.
Con información de Reuters