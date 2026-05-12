Cómo es el Coach de Salud con IA de Google y cuándo llegará

Fuente: Inteligencia Artificial.

Google Health Coach sale de su fase de vista previa y comenzará a estar disponible globalmente desde el 19 de mayo, como parte de la suscripción Google Health Premium, antes conocida como Fitbit Premium. La app de Fitbit recibirá una actualización automática en Google Play y App Store que la convertirá en Google Health, aunque la marca Fitbit se mantiene en el hardware.

Qué hace exactamente

La propuesta central es convertir los datos que ya genera el usuario en consejos concretos. Muchas personas ya tienen relojes inteligentes, métricas, gráficas y reportes diarios, pero no siempre saben qué hacer con toda esa información. El Health Coach analiza datos de actividad, descanso y salud para proponer entrenamientos, pautas de recuperación y consejos de sueño adaptados a cada usuario, sin necesidad de que estos lo soliciten.

El coach aparece en todas las secciones de la app. En la pestaña de Fitness, el usuario recibe un plan semanal con sugerencias de entrenamiento y puede crear rutinas personalizadas usando lenguaje natural. En Sleep, el sistema ayuda a entender la consistencia del sueño y el progreso hacia un descanso más reparador. En Health, puede resumir registros médicos personales de forma más clara. También hay seguimiento del ciclo menstrual y nutrición.

Qué información puede leer

El nivel de personalización depende de cuántos datos le dé el usuario. El coach puede procesar registros médicos, documentos PDF y fotografías subidas por el usuario, ofreciendo recomendaciones aún más personalizadas. También permite registrar entrenamientos, comidas y datos de salud por dictado, fotos o archivos. En Estados Unidos puede acceder a historial clínico real si el usuario lo autoriza.

Precio y dispositivos compatibles

El Health Coach no es gratuito. Está disponible dentro del plan Google Health Premium a un precio de 9,99 dólares al mes o 99 dólares al año. Los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra tendrán Google Health Premium incluido sin costo adicional en más de 30 países.

Al lanzamiento, el coach solo funciona con dispositivos Fitbit y Pixel Watch compatibles. Los usuarios sin ninguno de estos dispositivos pueden descargar la app y suscribirse, pero el soporte completo para otros dispositivos llegará más adelante.

La oportunidad que dejó Apple

El timing de Google no es casual. Con Apple habiendo cancelado recientemente sus propios planes de coaching de salud, Google tiene una oportunidad real de consolidar su territorio desde el principio en un mercado que proyecta 500 mil millones de dólares para este año. Sus competidores más directos en este segmento son Whoop, Garmin y Oura, marcas que ya ofrecen entrenadores digitales pero sin el alcance del ecosistema Google.