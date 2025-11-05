Así es la dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir de Ke Personajes.

Ké Personajes es una de las bandas del momento más importantes en la actualidad de la música popular. Su cantante Emanuel Noir pasó por muchos duros momentos hasta llegar a la fama. Problemas con las drogas que lo llevaron al abismo, y del que pudo salir adelante. Hoy por hoy, es uno de los artistas más reconocidos en todo el país e incluso en otras regiones de Latinoamérica.

Noir logró con Ke Personajes las millones de visitas en YouTube y reproducciones en Spotify. Su primer boom fue Como Estas que ha superado los 50 millones de visitas, Adios amor - Oye Mujer las 169 millones y hace un mes la rompió junto a Onda Sabalera con Pobre Corazón. Entre sus colaboraciones más famosas, estuvo con La K´onga, Pablo Lescano (Damas Gratis), Ulises Eyherabide (Rescate), La T y La M.

La dura historia que tuvo Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir de Ke Personajes atravesó muy difíciles momentos en su vida debido a las adicciones. "La droga para mi fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución. Es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea", resalto el cantante al recordar ese terrible momento que le tocó atravesar.

Emanuel Noir de más joven.

Sobre esto, su momento más complejo, donde tocó fondo, fue en el 2020. Ese año Noir pensó en quitarse la vida. "Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”, recordó.

Emanuel Noir siempre vinculado a la música saltó a la fama en la pandemia.

"Dios siempre estuvo conmigo, yo siempre le di la espalda pero aún así el estuvo esperando que yo le deje media abierta la puerta y dejarme sacar esa basura interna. Cuando me miré en el espejo con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rio de mi, se burló y se sonrió como diciendo ´yo te dije´, y en el espejo me dije vos arrancas el miércoles, no hay problema", afirmó el artista en una enrevista, al destacar que fue en ese momento donde decidió internarse para rehabilitarse y pudo empezar a salir adelante.

El gran presente de Emanuel Noir

El cantante es padre de dos nenas llamadas Emma y Martina, a quien tuvo fruto de sus relación con la influencer Julieta Farías, de quien se separó hace pocos meses. Actualmente sale con la influencer española Emma Corrado, con quien se muestra feliz en las redes sociales. Muy lejos de aquellos momentos más oscuros de la vida, donde no encontraba su camino y se hundía en las adicciones.

"Con la música tuve el poder de tener y servir. Hicimos como un truque con Dios: él me eligió, me saco la palabra del polvo, te sientas, te hago un anillo, y en base a eso yo tengo que dar, devolver todo. Yo solo hago el traspaso", expresó Emanuel en lo que fue un testimonio vinculado a su fe. En 2024 logró ser el cantante de Argentina con más reproducciones en Spotify.