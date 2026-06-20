La curiosa forma de comunicarse del DT de japón con su jugadores en el Mundial

El equipo asiático sorprendió por la manera en la que el cuerpo técnico se comunicó con los jugadores

Cada selección tiene sus maneras de desempeñarse dentro del campo de juego y esto quedó resaltado a medida que se fueron consumiendo los partidos de la primera fecha de la instancia de grupos. Uno de los momentos más particulares del Mundial estuvo a cargo de Japón porque su entrenador decidió comunicarse con sus jugadores por medio de números en una pizarra.

Es sabido que cada cuerpo técnico tiene sus formas de comunicarse con los jugadores y es por ello que la del conjunto asiático despertó cierta curiosidad, debido a que Hajime Moriyasu puso en marcha una medida inesperada cuando el duelo frente a Países Bajos ingresaba en el momento más importante de la jornada.

La transmisión oficial expuso que el entrenador de Japón le hizo varias señas a sus jugadores y les mostró un tablero con el número 45. De acuerdo con la información que se filtró, se trató de una manera de avisar que el partido estaba ingresando en el tramo final. Algo que coincide con los números 3, 2 y 1 que fueron mostrados con intervalos de 60 segundos. Está más que claro que había una clara intención de ir en la búsqueda de los tres puntos para así comenzar con el pie derecho.

Hay que recordar que el duelo entre el conjunto europeo y asiático culminó con un empate 2-2. Un duelo vibrante, pero que obliga a cambiar la manera de proceder en la segunda fecha porque necesitan conseguir las tres unidades para así soñar con la clasificación a la siguiente instancia. De momento, Suecia es líder del grupo F después de haber goleado a Túnez por 4-1, que se quedó sin entrenador a horas de confirmarse el resultado.

Brasil también usa carteles

Si bien, se trata de un método totalmente distinto, la Selección de Brasil fue vista entrenando con una serie de brazaletes que son de gran ayuda para las intenciones que el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti quiere resaltar al momento de llevar a cabo actividades con el balón. Se trata de un pequeño objeto que se coloca en el brazo y que les permite a los jugadores poder mirar y recordar con cierta rapidez qué decisiones deben tomar en diferentes tipos de acciones.

Se trata de una metodología que se utiliza bastante en el fútbol americano, porque le permite a los jugadores de campo poder memorizar acciones ofensivas como también defensivas. Sin embargo, la FIFA no permite que la prenda se traslade a los partidos oficiales y cualquier intento de llevarla al campo provocará que el portador deba sacársela para que el juego comience.

¿Quién puede clasificar en el grupo F?

Hasta el momento, se observa que Suecia es líder con tres unidades y en la próxima jornada tendrá que medirse con un Países Bajos que está obligado a sumar de a tres unidades para no complicarse. Mientras que Túnez irá contra Japón en lo que será el debut de Hervé Renard, que fue contratado por dos partidos y tendrá un salario de 200 mil dólares.

De acuerdo con la agenda programada de la FIFA, Países Bajos se medirá con Suecia en la tarde del sábado 20 de junio. Mientras que Japón probará sus fuerzas contra Túnez en la madrugada del domingo 21. Un encuentro que arrancará a las 01:00 y que culminará pasadas las 03:00.