Japón busca la victoria ante Túnez en histórico partido del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Japón

El director ​técnico de Japón, Hajime Moriyasu, quiere que su equipo esté a la altura del esperado aumento de intensidad que ‌se espera de Túnez ‌cuando los equipos se enfrenten el sábado en el partido número 1.000 de la Copa del Mundo, un choque histórico que se verá afectado por el calor de Monterrey, en el norte de México.

Japón consiguió un valioso punto en su entretenido empate 2-2 en el primer partido del Grupo F contra los Países ​Bajos, pero Moriyasu ⁠dijo que sus jugadores no quedaron satisfechos con el empate ‌mientras se preparan para enfrentarse a Túnez, que intenta ⁠recuperarse de la derrota por 5-1 ⁠ante Suecia.

"Países Bajos jugó muy bien, al igual que nuestro equipo, pero no estamos del todo satisfechos. Por lo tanto, creo que ⁠todos estamos convencidos de que necesitamos ganar el partido ​contra Túnez", dijo Moriyasu a la prensa el ‌viernes.

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Túnez ha cambiado de entrenador ‌desde la contundente derrota ante Suecia; Hervé Renard tomó las ⁠riendas tras el despido de su compatriota francés Sabri Lamouchi, y Moriyasu afirmó que Japón se está preparando para un rival diferente.

"Estoy seguro de que el equipo es diferente al que ​jugó contra ‌Suecia. El nuevo entrenador está motivando mucho a los jugadores", añadió Moriyasu, quien afirmó que Túnez tiene calidad individual y una sólida estructura defensiva que podría poner a prueba a su equipo.

El primer partido de Japón se ⁠disputó en Dallas, donde Moriyasu comentó que el aire acondicionado del estadio era notable, pero Monterrey representa un desafío muy diferente.

"Aquí el ambiente es muy diferente, hace más calor. Por lo tanto, para los jugadores será un entorno más difícil", dijo, y agregó que Japón había previsto las condiciones climáticas y se entrenó para afrontarlas.

El partido ‌del sábado también tendrá un significado histórico, ya que Japón y Túnez disputarán el partido número 1.000 del Mundial.

"Queremos asegurarnos de que sea un partido brillante, digno de ser el número mil de la Copa del Mundo", dijo Moriyasu.

También se le preguntó al entrenador sobre la ‌tradición japonesa de que los aficionados y los jugadores limpien los estadios y los vestuarios, una práctica que ha llamado la atención mundial ‌en los grandes ⁠torneos.

"Muchos japoneses saben que quieren dejar el lugar en mejores condiciones que antes. Siempre ayudándose unos a ​otros, haciendo algo juntos, trabajando en equipo. Eso es algo que hacen los japoneses", señaló.

Con información de Reuters