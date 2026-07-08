Pese al ajuste de Milei, La Rioja anunció un aumento salarial de hasta el 15% para estatales

Pese al ajuste del Gobierno nacional en el envío de fondos nacionales, el Gobierno de La Rioja anunció un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales que alcanza del 15%. La recomposición se hará efectiva con el pago de los haberes correspondientes a julio, y alcanza a toda la administración pública, y a las áreas de Salud, Seguridad y Educación.

En diálogo con Fénix, el secretario general de Gobierno, Ricardo Herrera, explicó que tras la reestructuración del gabinete, comenzaron a actualizar la oferta paritaria. “Venimos reestructurando el gabinete y readecuando las partidas presupuestarias, priorizando salud, educación, justicia, seguridad y el esquema salarial”, expresó.

En esta línea se aclaró que este anuncio supera el incremento salarial de febrero y que será el Ministerio de Hacienda quien brinde detalles técnicos sobre su aplicación. Asimismo, indicó que la situación económica continúa siendo compleja debido a la reducción de recursos nacionales. “Tenemos prácticamente todas las partidas presupuestarias congeladas y solamente recibimos los fondos de coparticipación”, sostuvo.

En tanto aclaró que casi el 95 por ciento de los recursos coparticipables se destinan al pago de haberes. “Prácticamente estamos destinando cerca de 100.000 millones de pesos al pago de salarios”, remarcó pero puso en valor que dicho incremento estará orientado al circuito económico interno.

Los detalles del aumento

Desde el Gobierno provincial señalaron que la recomposición busca acompañar la inflación acumulada entre febrero y junio y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Así detallaron que el nuevo esquema salarial contempla distintas modalidades de recomposición según la actividad.

Los trabajadores del Escalafón General recibirán un incremento del 4% al salario básico, con una suma fija de $60.000 remunerativos, y $50.000 en Chachos.

Para el personal de Salud, el Gobierno provincial dispuso 11,5% de aumento al básico, $40.000 remunerativos, y $50.000 en Chachos. Cabe destacar que el impacto final variará según el cargo, la función y la escala salarial de cada trabajador.

En el sector educativo, la recomposición incluye 4% de incremento al básico, $70.000 remunerativos no bonificables y $50.000 en Chachos por persona. Con este aumento, un docente inicial frente al aula alcanzará un ingreso de $1.000.000.

Por su parte, el personal de Seguridad percibirá 12% de incremento al salario básico, y $50.000 en Chachos. También impactará sobre los adicionales vinculados a esa remuneración. Además, el Ejecutivo resolvió extender el pago de $50.000 en Chachos a 3.140 retirados y jubilados del sector Seguridad que actualmente cobran la quincena, con el objetivo de equiparar el beneficio respecto del personal en actividad.