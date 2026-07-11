Argentina vs. Suiza: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina se enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio con el objetivo de clasificar a semifinales y defender su título de campeón del mundo. El encuentro será a las 22:00 (hora de Argentina) en el ruidoso Kansas City Stadium en una instancia a todo o nada para ambas selecciones.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega al partido luego de la agónica remontada 3-2 frente a Egipto en octavos de final. Si bien hicieron historia, también cosecharon varias críticas, tras las denuncias del combinado africano a la FIFA.

Argentina vs. Suiza: quién gana el partido, según la IA

De acuerdo con las proyecciones detalladas de la inteligencia artificial, la Selección Argentina se perfila como la clara favorita para quedarse con el triunfo en los 90 minutos reglamentarios. Los algoritmos de rendimiento futbolístico otorgan a la Albiceleste un 62% de probabilidades de victoria, frente a un 18% de posibilidades para Suiza y un 20% de probabilidad de que el encuentro finalice en empate durante los 90 minutos y deba definirse en la prórroga o los penales.

Para la IA, Argentina impondrá su jerarquía colectiva, pero deberá batallar ante un bloque defensivo suizo que viene de demostrar una altísima resistencia al eliminar a Colombia. Las predicciones señalan que habrá un marcador favorable a Argentina por 2 a 0, consolidando una diferencia de dos goles.

La IA considera que Argentina es la selección con más posibilidades de ganar el partido (Foto: Instagram Lionel Messi)

El resultado se fundamenta en la capacidad de desequilibrio individual del frente de ataque argentino y en la necesidad del equipo de Scaloni de corregir los desajustes defensivos mostrados ante Egipto para mantener el arco en cero desde el inicio.

A nivel individual, la balanza se inclina notablemente del lado argentino. A pesar de haber fallado un penal en la ronda anterior, la presencia de Lionel Messi se mantiene como el factor más determinante del torneo, complementado por la efectividad de Julián Álvarez y el despliegue de Enzo Fernández, autor del agónico gol del triunfo en octavos.

Por el lado de Suiza, la gran figura radica en su arquero Gregor Kobel, clave en la tanda de penales ante el seleccionado colombiano, y en la experiencia de su capitán Granit Xhaka en la mitad de la cancha, quienes intentarán neutralizar los circuitos de juego sudamericanos.

Si bien Argentina arrastra una ofensiva aceitada, las transiciones defensivas han mostrado fisuras que Suiza buscará explotar mediante un orden táctico estricto y contragolpes comandados por Breel Embolo. El conjunto europeo demostró ser un rival sumamente incómodo, capaz de ralentizar los partidos y forzar el desgaste físico de sus oponentes, tal como lo hizo al sostener el 0-0 ante Colombia durante 120 minutos. De acuerdo a la IA, la jerarquía de los futbolistas argentinos será suficiente para que el país avance una vez más a las semifinales.

¿Hay antecedentes entre Argentina y Suiza?

El historial en Copas del Mundo respalda la balanza a favor de la Selección Argentina, pero los antecedentes ya llevan tiempo. Se registran dos enfrentamientos mundialistas previos, ambos con festejo nacional: el primero fue un 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y el más reciente, un recordado 1-0 en el tiempo suplementario de los octavos de final de Brasil 2014, gracias al gol de Ángel Di María tras una asistencia de Messi