España dejó afuera de la lista del Mundial 2026 a una figura: los 55 convocados de De la Fuente

La Selección de España presentó su prelista para el Mundial 2026 y la ausencia de un histórico sorprendió a los hinchas.

La selección de España comenzó a delinear su plantel para el Mundial 2026 y una de las decisiones más impactantes de Luis De la Fuente fue dejar afuera a Dani Carvajal de la prelista. El histórico lateral de Real Madrid arrastra una larga serie de lesiones que condicionaron su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La publicación de la prelista de 55 futbolistas de España para el Mundial 2026 dejó una noticia que rápidamente generó repercusión: Carvajal no aparece entre los convocados y, salvo un giro inesperado, no disputará el torneo. El defensor, de 34 años, que ganó dos títulos con el seleccionado quedó relegado después de atravesar una temporada marcada por los problemas físicos. La decisión de De la Fuente representa uno de los movimientos más fuertes desde que asumió el ciclo al frente del seleccionado español.

Carvajal había logrado consolidarse como capitán y referente dentro del grupo, además de convertirse en una pieza clave en la conquista de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024. Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando por completo su presente futbolístico, tanto en el Real Madrid, donde perdió la titularidad, como en el seleccionado nacional.

A lo largo de su carrera con el seleccionado, Carvajal acumula 51 partidos: debutó en septiembre de 2014 ante Francia y su última presentación fue frente a Bulgaria, por las Eliminatorias rumbo al Mundial, cuando era una pieza clave en el esquema del entrenador y, sobre todo, un líder en el vestuario.

Carvajal junto a Álvaro Morata, otro histórico que no fue convocado por De la Fuente. (Foto: Daniel González-EFE).

Las lesiones que complicaron a Carvajal rumbo al Mundial 2026

El defensor sufrió una grave rotura de ligamentos en octubre de 2024, una lesión que modificó totalmente su planificación deportiva y lo dejó fuera de competencia durante varios meses. Después de 238 días de recuperación, el nacido en Leganés regresó al final de la temporada pasada con la intención de recuperar continuidad y volver a ganarse un lugar en la selección. Sin embargo, nunca pudo reencontrarse con su mejor versión.

A lo largo de la actual campaña apenas disputó 20 partidos oficiales y acumuló solamente 885 minutos dentro del campo. Además, volvió a pasar por el quirófano el 28 de octubre para someterse a una artroscopia en la rodilla afectada. Como si eso fuera poco, también sufrió una lesión muscular y una fisura en el pie que terminaron por dejarlo sin ritmo futbolístico en el tramo decisivo previo al Mundial 2026, situaciones que fueron decisivas en el cuerpo técnico español para dejarlo afuera de la prelista.

Luis de la Fuente apuesta por una renovación en defensa

Mientras Carvajal quedó afuera, varios futbolistas aprovecharon la temporada para ganar terreno en la consideración de De la Fuente. Entre las principales novedades aparecen Víctor Gómez, de gran rendimiento en Sporting Braga, y Sergio Gómez, actualmente en Real Sociedad. Además, también fueron incluidos defensores como Marc Pubill, Pau Torres, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian y Eric García.

La intención del entrenador es rejuvenecer ciertas zonas del equipo y potenciar futbolistas con continuidad y mejor actualidad física. Más allá de las sorpresas, España mantiene una base sólida que aparece prácticamente asegurada para el Mundial 2026. En el arco siguen firmes Unai Simón y David Raya, mientras que en defensa continúan como pilares Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen.

Lamine Yamal y Nico Williams, entre algodones

Otra de las preocupaciones del cuerpo técnico pasa por el estado físico de varias figuras que llegarán con lo justo a la Copa del Mundo. El caso que más inquieta es el de Lamine Yamal, una de las grandes joyas del fútbol europeo. El delantero podría perderse el debut mundialista, aunque en España confían en que podrá recuperarse a tiempo y formar parte de la lista definitiva de 26 futbolistas.

También aparecen entre algodones Nico Williams y Mikel Merino, quienes continúan recuperándose de diferentes molestias físicas. Pese a ello, el entrenador considera que ambos son piezas fundamentales dentro del proyecto deportivo y espera poder contar con ellos en la fase final de preparación.

Alberto Moleiro, la gran aparición de la lista

Dentro de las caras nuevas, uno de los nombres que más entusiasmo despertó fue el de Alberto Moleiro. El atacante de Villarreal tuvo una gran temporada y logró meterse por primera vez en la consideración fuerte de la Selección de España. Su desequilibrio, velocidad y capacidad ofensiva lo transformaron en una de las apuestas más interesantes de cara al Mundial 2026.

Además de Moleiro, también sueñan con integrar la convocatoria definitiva jugadores como Víctor Muñoz, Jorge de Frutos, Aleix García, Yeremy Pino y Carlos Soler, quienes ya fueron convocados en convocatorias pasadas, pero no tuvieron demasiado protagonismo en el equipo titular.