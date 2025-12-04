Día Internacional de la Cookie: 6 lugares para salir a comer las más ricas en Buenos Aires

Diversos cafés, restaurantes y boulangeries de la ciudad revalorizan este clásico dulce con recetas creativas, técnicas cuidadas y materias primas de calidad

El Día de la Cookie invita a recorrer algunas de las propuestas más destacadas de la gastronomía porteña, donde la pastelería artesanal y los sabores creativos son protagonistas. En Buenos Aires, diferentes espacios incorporan versiones originales de este clásico dulce, elaboradas con técnicas cuidadas y materias primas de calidad.

Croque Madame Palacio Paz

En el emblemático Croque Madame Palacio Paz, la novedad de la temporada es una cookie de pistachos que ya se convirtió en un imprescindible del Té Premium. Elaborada con una masa suave y aromática, combina una superficie crocante con un interior húmedo, acentuado por un relleno de chocolate blanco que suma cremosidad. Los pequeños trozos de pistacho aportan textura y equilibrio entre dulzor, intensidad y notas tostadas.

Este clásico de Retiro integra esta creación a su propuesta de tarde, disponible todos los días tanto en el salón como en el jardín del Palacio Paz, con infusiones y bocados dulces y salados elaborados de manera artesanal.

Bilbo Café

Bilbo Café impulsa una selección de cookies que se complementan con su café de especialidad. Cada variedad presenta un perfil diferente: la Lime aporta frescura cítrica; la Marroc de Pistacho ofrece una textura suave y sabor goloso; la combinación de naranja y chocolate incorpora intensidad con su ganache de avellanas; mientras que la versión vegana destaca por su cacao y un delicado toque de sal marina.

Todas las cookies son elaboradas en casa y pueden disfrutarse solas o junto a alguna de las especialidades cafeteras disponibles en sus distintas sucursales de la ciudad.

Restaurant Museo Evita

En el corazón de Palermo, dentro de una casona de 1923, el Restaurant Museo Evita ofrece cookies artesanales recién horneadas que se sumaron a sus clásicos dulces. Las variedades incluyen chocolate, chocochips y red velvet, disponibles por unidad o en degustación.

La cookie de chocolate se distingue por su humedad y capa de azúcar impalpable; la chocochips replica el espíritu tradicional con abundantes chips y aroma a manteca; y la red velvet incorpora un toque de frutos rojos y chispas de chocolate blanco.

El patio del restaurante brinda un entorno ideal para disfrutar una merienda rodeada de historia.

Ciro

Ciro presenta una línea de cookies perfectas para celebraciones dulces. Entre sus opciones se encuentran la red velvet con centro cremoso de frosting, la de limón y pistacho con ganache de chocolate blanco, y la Matilda, inspirada en la clásica torta de chocolate y coronada con ganache de dulce de leche.

El menú se completa con café de especialidad, milkshakes y licuados. Además, sobresalen los vasos de masa de cookie, rellenos de chocolate y frutos secos, ideales para combinar con helados artesanales en sabores como dulce de leche tentación, vainilla o mascarpone con frutos rojos.

La Terraza de La Carbonera

Desde versiones tradicionales hasta combinaciones modernas, las cookies porteñas ofrecen un recorrido gastronómico que invita a descubrir texturas, aromas y reinterpretaciones únicas.

En San Telmo, La Terraza de La Carbonera ofrece una cookie de chocolate que se convirtió en una de las favoritas de su carta. Su textura combina un interior suave con un exterior crocante, y su elaboración con cacao de alta calidad aporta un sabor intenso. Puede acompañarse con cafés aromatizados o bebidas frescas como limonada con miel y jengibre.

La estructura vidriada del espacio, inundada de luz natural, crea un ambiente acogedor para disfrutar una pausa dulce.

Gontran Cherrier

La boulangerie francesa Gontran Cherrier incorpora dos versiones de cookies que reflejan su sello pastelero. Ambas parten de una masa de vainilla: una incluye pistachos y chips de chocolate blanco, generando un contraste equilibrado; la otra presenta un relleno de Nutella y frutos secos, que aporta un perfil más intenso y goloso.

Estas cookies se adaptan a cualquier momento del día, ya sea acompañadas por café o como cierre dulce de una comida.