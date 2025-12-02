Dónde comer tapas españolas con promos de 2x1 en Buenos Aires: el rincón ideal para cortar la semana

Las tapas elaboradas con estilo ibérico replican la experiencia de las tradicionales barras españolas.

La gastronomía española gana terreno en la escena porteña y encuentra en Palermo uno de sus espacios más destacados. Las tapas españolas, los cócteles clásicos y las promociones de 2x1 marcan la agenda de un bar que se posiciona como punto de encuentro para cortar la semana con una propuesta fresca, relajada y al aire libre.

Un espacio palermitano que combina ambiente, tapeo y tradición

En la esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao se consolida como una de las propuestas más atractivas de Palermo para cerrar la jornada con sabor ibérico. Su deck renovado, rodeado de plantas y mesas amplias, aporta una atmósfera ideal para disfrutar del aire libre y desconectar del ritmo cotidiano. La ambientación transporta a las tradicionales vermuterías españolas, donde la charla fluye entre platos pequeños y copas bien servidas.

El lugar funciona como un punto de encuentro versátil, activo desde la mañana hasta la noche. La carta ofrece opciones para desayuno, almuerzo, merienda y cena, lo que lo convierte en un espacio adaptable a diferentes momentos del día. Sin embargo, es en el horario del after office cuando el bar despliega su esencia más auténtica y vibrante.

Tapas españolas y cocina ibérica para disfrutar al aire libre

La propuesta culinaria de Bilbao se centra en la tradición ibérica, con una selección de tapas españolas elaboradas con técnicas cuidadas y productos frescos. Entre los clásicos que salen de su cocina se destacan las tortillas jugosas, los chipirones salteados y las gambas al ajillo que llegan humeantes a la mesa. El tapeo se presenta como una experiencia para compartir, con variedad de sabores pensados para acompañar una copa en un entorno relajado.

Este enfoque gastronómico busca replicar el espíritu de las barras españolas, donde la comida se disfruta en pequeñas porciones, invitando a explorar distintos platos en una misma visita. La combinación de texturas, aromas y preparaciones convierte al lugar en una parada infaltable para quienes buscan vivir una experiencia culinaria con identidad propia.

Promos de 2x1 ideales para el after office

De lunes a viernes, entre las 17 y las 20, Bilbao incorpora una serie de promociones que marcan el ritmo de la semana y convierten al after office en un plan fijo. Cada día ofrece un 2x1 diferente, con una propuesta pensada para acompañar el tapeo clásico del bar.

El cronograma incluye lunes con 2x1 en vermú de la casa; martes con 2x1 en gin; miércoles con 2x1 en Aperol Spritz; jueves con 2x1 en Negroni y viernes con 2x1 en daiquiri. Esta dinámica permite disfrutar de cócteles frescos y populares en un entorno distendido, ideal para despedir el día con amigos o compañeros.

Bilbao reúne tapeo español, cócteles clásicos y un deck al aire libre en pleno corazón de Palermo.

Para quienes prefieren algo más tradicional, también hay promociones que combinan dos cervezas con papas bravas o jamón ibérico, así como propuestas que incluyen gin con papas bravas. Estas opciones acompañan a la perfección los sabores de la cocina ibérica y refuerzan el atractivo del tapeo al aire libre.

Un rincón que invita a quedarse un rato más

La combinación de ambiente relajado, cocina inspirada en España y promociones accesibles posiciona a Bilbao como una de las mejores alternativas para cortar la semana en Buenos Aires. Su deck, las mesas compartidas y la calidez del servicio construyen un espacio donde el tiempo parece pausarse, permitiendo disfrutar de un momento de desconexión en plena ciudad.

Con su enfoque en la gastronomía española y una oferta pensada para cada día de la semana, Bilbao se afirma como un punto de encuentro imperdible para quienes buscan experiencias auténticas, sabores tradicionales y un after office con identidad.