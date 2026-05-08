Entradas gratis para la Feria Francesa de este fin de semana en Buenos Aires: dónde queda y qué se puede comer

La Feria Francesa regresa a la Ciudad de Buenos Aires el próximo fin de semana. Después de ser reprogramado por lluvias, el evento llega para deleitar a los asistentes con lo mejor de la gastronomía, música en vivo, masterclasses y actividades gratuitas para todo el público.

Cuándo es la Feria Francesa en CABA: cómo acceder a las entradas gratis

Finalmente, la feria se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18:30 hs en el Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento, frente al Monumento de los Españoles). El evento, de entrada libre y gratuita, reunirá más de 30 puestos de comida, pastelería, panadería artesanal y cocina francesa.

La Feria Francesa contará con masterclasses abiertas al público

Organizado por Lucullus en el marco de sus 15 años, el evento ofrecerá durante ambas jornadas una amplia oferta gastronómica entre las que habrá:

Croissants y pain au chocolat

Macarons y éclairs

Raclette y quesos franceses

Crepes dulces y salados

Mousses y postres de chocolate

Sandwiches gourmet

Cocina francesa clásica

Panadería y pastelería artesanal

Música en vivo y actividades gratuitas: la programación completa

La programación incluirá shows musicales durante ambas jornadas y masterclasses organizadas por Milkaut Professional. El sábado 16 se presentará Agathe Cipres y el domingo 17 será el turno de Fanny Rose y los Manush, con shows a las 14 hs y 16:30 hs en ambos días.

También habrá clases abiertas de cocina junto a chefs invitados:

Sábado 16 a las 13 hs: Sébastien Fouillade realizará una masterclass de blanquette de bondiola de cerdo

realizará una masterclass de Domingo 17 a las 13 hs: Mathieu Benoit presentará le flan pâtissier junto al invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi.

Los puestos imperdibles de la Feria Francesa de CABA

Gontran Cherrier

Uno de los espacios más convocantes del evento llevará croissants de almendras, pain au chocolat, éclairs, canelés y baguettes artesanales, además de opciones saladas como quiche Lorraine y boeuf bourguignon.

Darton Cuisine

La propuesta combinará cocina francesa y formato street food con empanadas de bourguignon, pollo a la mostaza antigua y ratatouille vegana, además de pommes dauphine, hot-dog parisino y panisses de Marsella.

Merci

El puesto ofrecerá burgers, croissants rellenos, éclairs de dulce de leche y pistacho, cannelés, moños de crema pastelera y chipá sin TACC.

La Feria Francesa se realizará los próximos sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Rosedal de Palermo

Le Troquet de Henry

Habrá sándwiches fríos y calientes, croque monsieur con raclette, sopa de cebolla, brochettes de lomo y distintas opciones inspiradas en la cocina de bistró francesa.

French Cookie

La propuesta incluirá cookies de chocolate, pistacho y frutos rojos, además de cannelés, éclairs, crème brûlée, brownie, blondie y un sándwich en brioche de pollo al azafrán.