El Gobierno reglamentó un nuevo cambio para retirar medicamentos en farmacias

El gobierno de Javier Milei estableció nuevos mecanismos para validar y registrar la entrega de medicamentos en farmacias de forma digital y así reemplazar los troqueles físicos por otros medios electrónicos. La medida permitirá "simplificar los procesos de compra" y "fortalecer la trazabilidad en todo el circuito" de prescripción y entrega de los fármacos, según el Ejecutivo nacional.

A través de la Resolución 638/2026, publicada el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud reglamentó cómo las farmacias deberán registrar digitalmente el retiro de medicamentos recetados, en el marco de la receta electrónica obligatoria.

Según la cartera sanitaria, el nuevo sistema permitirá contar con registros "más completos, seguros y accesibles en tiempo real", además de "reducir la utilización de papel" y "fortalecer la trazabilidad de todo el circuito, desde la prescripción hasta la dispensa del medicamento".

Hasta el momento, el troquel físico de los envases era utilizado como constancia para acreditar la dispensa de medicamentos en procesos de auditoría y fiscalización. De acuerdo con el Ministerio, este esquema requería la "manipulación y conservación de documentación física", lo que generaba "procesos manuales que dificultan la integración de la información".

La resolución también amplió el uso del "token" digital para el retiro de medicamentos. A través de este sistema, los pacientes podrán acreditar su identidad mediante "códigos o credenciales digitales generadas por las plataformas habilitadas y vinculadas a sus recetas electrónicas". Además, podrán "autorizar digitalmente a otra persona para retirar medicamentos en su nombre" cuando no puedan concurrir personalmente a una farmacia.

Cómo serán los cambios

Según la resolución, las farmacias deberán registrar en forma digital tanto la identidad del paciente como la de la persona que efectivamente recibe el medicamento, además de conservar la información vinculada a la facturación de la operación.

La cartera sostuvo que la medida apunta a la "mejora de la calidad y accesibilidad de la salud, como también a favorecer la interoperabilidad del circuito, velando por la seguridad de la información". La medida entrará en vigencia desde este sábado 6 de junio y las farmacias contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas informáticos a los nuevos requerimientos.

Según el Ministerio, la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital que busca consolidar "un ecosistema digital interoperable" para que la información sanitaria circule de manera "segura, trazable y en tiempo real" entre los distintos actores del sistema de salud.