Financiamiento universitario: nuevo revés para el Gobierno antes de la resolución final de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación del gobierno de Javier Milei a los jueces que intervinieron en la cautelar para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras desde la Casa Rosada intentan negociar con las universidades para que desistan del reclamo judicial a cambio de un aumento del 24% para sus trabajadores, el máximo tribunal consideró "inadmisible" la presentación del Gobierno que buscaba obstaculizar su resolución final.

El Gobierno había argumentado que los jueces intervinientes en las instancias previas eran docentes también de altas casas de estudio, por lo que consideraban que no podían dirimir el proceso judicial. "No se puede inferir, en las actuales circunstancias, que tengan todos ellos un interés personal en la resolución del pleito que afecte o pueda afectar su imparcialidad", subrayaron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

La Corte definió así la última instancia de recusación que le quedaba a Milei en el marco del conflicto, originado cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una acción de amparo colectivo para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que se vetó la ley sancionada por ambas cámaras del Congreso. Los actores solicitaron, además, una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo cumpliera de inmediato los artículos 5° y 6° de esa ley.

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