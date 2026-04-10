La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró que nunca tuvo una relación con el financista Jeffrey Epstein ni con su colaboradora Ghislaine Maxwell. En una declaración desde la Casa Blanca, también pidió al Congreso que convoque a una audiencia pública con sobrevivientes de la red de abuso, en un contexto de nuevas filtraciones judiciales.

Durante una breve conferencia de prensa, Melania fue categórica: declaró que nunca mantuvo una relación con Jeffrey Epstein y negó haber sido amiga del empresario condenado por delitos sexuales. "Jamás fui amiga de Epstein. No soy una de sus víctimas y él no me presentó a Donald Trump", afirmó en un mensaje leído desde un atril en la Casa Blanca.

La primera dama reconoció que, en el pasado, coincidió con Epstein en eventos sociales. Según explicó, esto ocurrió en el marco de círculos compartidos en ciudades como Nueva York y Palm Beach. "Es habitual que las personas coincidan en determinados ámbitos sociales", sostuvo. También aclaró que su primer encuentro con Epstein fue en el año 2000, cuando asistió a una fiesta junto a quien luego sería su esposo, Donald Trump. En ese momento, ella era conocida como Melania Knauss y, según su versión, desconocía por completo las actividades ilícitas del financista.

Uno de los puntos que volvió a instalar el tema en la agenda fue la difusión de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos, aparece un intercambio de correos electrónicos que podría involucrar a la actual primera dama. En esos documentos, se menciona un mensaje firmado como "Love, Melania" dirigido a Ghislaine Maxwell. Aunque las direcciones están censuradas, otro archivo incluye una respuesta atribuida a "G. Max".

El contenido del intercambio es breve y de tono informal: menciona una nota periodística sobre Epstein y consultas sobre viajes, sin referencias explícitas a actividades ilegales. Frente a esto, Trump minimizó el episodio. "Mi respuesta no puede ser interpretada como otra cosa que una comunicación casual. Fue un intercambio trivial", explicó.

Más allá de los correos, existen registros fotográficos que muestran a Melania Trump junto a Maxwell en eventos sociales a principios de los años 2000. Uno de ellos corresponde a un evento de la firma Dolce & Gabbana en Nueva York, donde también participaron Donald Trump y la modelo Naomi Campbell.

Pedido al Congreso: audiencia pública con víctimas

En su declaración, la primera dama no solo se defendió de las acusaciones, sino que también pidió avanzar con medidas institucionales. Concretamente, pidió al Congreso de Estados Unidos que convoque a una audiencia pública en la que las víctimas de Epstein puedan declarar bajo juramento.

El pedido se suma a iniciativas previas dentro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde algunos sobrevivientes ya brindaron testimonio en sesiones cerradas. El congresista Robert Garcia respaldó la propuesta y pidió que se concrete “de inmediato” una audiencia abierta.