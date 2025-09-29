El emotivo posteo de Cris Morena recordando a Mila Yankelevich y Romina Yan

Este domingo 28 de septiembre se cumplen 15 años de un fallecimiento que estremeció a la farándula argentina: el de Romina Yan, cuya vida se apagó producto de un paro cardiorrespiratorio, cuando tenía apenas 36 años. Una de las personas más afectadas por su pérdida fue Cris Morena, la reconocida productora de series infantiles que no solo trabajó con ella en Chiquititas sino que fue, a fin de cuentas, su madre.

En el término reciente, otra dura muerte golpeó a la familia Yankelevich: la de la pequeña Mila, nieta de la afamada presentadora e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, que feneció a los 7 años producto de un accidente náutico en Miami sucedido el 29 de julio de este mismo año. En memoria de ambas es que Cris Morena decidió hoy publicar un sentido posteo.

¿Qué publicó Cris Morena en recuerdo de Romina Yan y Mila Yankelevich?

Cris Morena se volcó a su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje en recuerdo de sus dos seres queridos: "Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias".

"Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…", continuó, tras lo cual sumó: "Duele y como duele… pero también son mi 'superpoder' porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos!".

La publicación de Cris Morena en memoria de Romina Yan y Mila Yankelevich.

"La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor", concluyó