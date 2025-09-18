Ingrid Grudke dejó el país por un llamativo motivo.

Ingrid Grudke decidió hacer una pausa en la Argentina y emprender un viaje a Japón que combina estudio, aventura y un cambio de aire. Tras varios meses de exposición mediática por su escandalosa separación de Martín Colantonio, la modelo vuelve a enfocarse en sus proyectos personales y eligió el país asiático para un desafío que la entusiasma.

En diálogo con MShow (Ciudad Magazine), Ingrid adelantó que se anotó en una escuela para aprender el idioma y acercarse a una cultura que siempre le resultó fascinante. “Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla”, contó, y explicó que viajará acompañada de su sobrina, quien también es fanática de la cultura japonesa y del cosplay.

Ingrid Grudke estará fuera del país por un tiempo.

Horas antes de partir, la modelo compartió en Instagram cómo se preparaba para su estadía de dos meses. “Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar”, relató. Con su mate y una camiseta de Argentina en la valija, reveló: “Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente”.

Cómo será el itinerario de Ingrid Grudke

Sobre el itinerario, Grudke detalló: “De acá voy a San Pablo, de ahí a Boston y después a Tokio, son varias horas y hay 12 horas de diferencia”. Finalmente, antes de despegar, se despidió de sus seguidores con un mensaje que refleja su entusiasmo: “Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes”.