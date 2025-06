Ingrid Grudke tocó fondo y destruyó un gimnasio: el terrible video y la denuncia contra la modelo

El terrible video de Ingrid Grudke destruyendo un gimnasio y la denuncia contra la modelo.

Ingrid Grudke fue protagonista de un polémico video en la que se ve destruyendo un gimnasio y en las redes sociales crecieron las dudas sobre el significado del polémico acto de la modelo. Los detalles de la decisión que llevó a Ingrid a actuar de tal forma, en medio de su escandalosa separación de Martín Colantonio.

Ingrid Grudke tenía junto a su expareja, Martín Colantonio, un gimnasio en la ciudad de Posadas, en Misiones, entre otros establecimientos comerciales que pusieron juntos en su provincia natal. Pero todo se cayó a pedazos cuando la modelo descubrió que su novio le era infiel con Andrea Miranda, su empleada, quien a su vez era la mujer de su sobrino. Desde esa traición, Ingrid y su ex comenzaron una batalla legal para dividir los bienes que adquirieron juntos en los últimos años y uno de esos bienes es el gimnasio al cual la modelo se acercó en los últimos días para intentar desmantelarlo.

En el video que rápidamente se hizo viral Ingrid Grudke aparece descolgando carteles, motivo que llevó a la sospecha de usuarios de redes sociales por saber qué estaba haciendo. Lo último que se supo tras la viralización del recorte es que Ingrid fue denunciada por supuestos daños en las instalaciones del gimnasio y por haberse llevado objetos de valor. Según consta en tal denuncia, Ingrid Grudke ingresó el pasado viernes junto a dos personas al gimnasio Taurus con el fin de llevarse lo suyo.

Por otro lado según consignó la Revista Códigos, a raíz de este episodio, la Justicia habría emitido una orden de prohibición de acercamiento y ya habría sido notificada de la denuncia en su contra. Por el momento Ingrid Grudke no dio explicaciones oficiales aunque la periodista Alicia Da Silva, de Radio Up, sostuvo que hablaron y reveló a Puro Show (El Trece) las palabras de la modelo sobre el extraño episodio: "Ella me contó que fue a retirar el cartel. En el video se ve que ella sacó el banner y se llevó las proteínas de su auspiciante”.

El día que Ingrid Grudke habló por primera vez de su traumática separación de Martín Colantonio

A principios de enero del 2025, cuando explotó la noticia de la separación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio un movilero de A la Tarde (América TV) interceptó a la modelo para preguntarle sobre su estado emocional tras su ruptura amorosa y ella -que en los últimos años incursionó en el fisicoculturismo- contó: "Estoy un poco shockeada todavía, dolida, pasaron muchas cosas (...). Me cuesta mucho hablar de esto porque una revive cosas. Sentí una estafa emocional, esa es mi gran desilusión. Me cuesta entender esto. Confié en una persona y descubrí otra cosa".

"Para nosotros fue una explosión familiar que pase algo así. Uno no quiere creer que esto te pase a vos y que sea durante mucho tiempo. No fue un desliz, fueron muchos meses (...) Me duele mucho y me afectó la salud", sumó. Vale recordar que la modelo Ingrid Grudke y Colantonio, quien es empresario gastronómico, se conocieron en Mar del Plata en el año 2018 y juntos apostaron por una larga historia de amor, con proyectos laborales compartidos.