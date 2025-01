Shock en la televisión por el anuncio de Ingrid Grudke a los 48 años: "Descubrí".

Ingrid Grudke atraviesa uno de los momentos más duros en su vida tras enterarse que Martín Colantonio, su pareja, la engañó con Andrea (26), su sobrina política, quien era la esposa del sobrino político de la modelo. El dolor de Grudke en una de sus primeras apariciones públicas después de su crisis familiar.

Un movilero de A la Tarde (América TV) interceptó a Ingrid Grudke para preguntarle sobre su estado emocional tras su separación de Martín Colantonio y la modelo -que en los últimos años incursionó en el fisicoculturismo- contó: "Estoy un poco shockeada todavía, dolida, pasaron muchas cosas (...). Me cuesta mucho hablar de esto porque una revive cosas. Sentí una estafa emocional, esa es mi gran desilusión. Me cuesta entender esto. Confié en una persona y descubrí otra cosa".

"Para nosotros fue una explosión familiar que pase algo así. Uno no quiere creer que esto te pase a vos y que sea durante mucho tiempo. No fue un desliz, fueron muchos meses (...) Me duele mucho y me afectó la salud", sumó. Vale recordar que la modelo y Colantonio, quien es empresario gastronómico, se conocieron en Mar del Plata en el año 2018 y juntos apostaron por una larga historia de amor, con proyectos laborales compartidos.

Días atrás, Ingrid envió un cálido mensaje de agradecimiento a sus seguidores de Instagram por las demostraciones de afecto que recibió tras saberse su triste presente sentimental: “Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. Me hace bien sentirme tan querida. Me recarga de energías positivas. Me llevará un tiempo pero todo pasa. Solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir”.

Ingrid Grudke mostró por primera vez a sus hermanas: quiénes son y a qué se dedican

Ingrid Grudke es una de las modelos más top de la Argentina. Durante la golden era de los desfiles de moda, la rubia se lucía con su elegancia, altura y simpatía. Sin embargo, pese a su gran exposición, siempre mantuvo su vida privada en total hermetismo. Es por eso que sus seguidores quedaron sorprendidos cuando mostró en sus redes una foto junto a sus hermanas Ruth y Edit.

Es que la top model viajó a Alemania donde comparte los días en familia y mostró algunas postales a través de las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Ingrid junto a sus hermanas disfrutando de un campo de amapolas rojas, luciendo sonrisas radiantes y disfrutando del tiempo juntas.

Ingrid Grudke expresó en diversas ocasiones el fuerte vínculo que tiene con sus hermanas y este viaje a Alemania no solo les permitió explorar nuevos lugares, sino también reforzar su relación y crear recuerdos inolvidables juntas. En ese sentido, la modelo expresó en sus publicaciones lo importante que es para ella compartir estos momentos con su familia.

Durante su estancia en Alemania, Ingrid, Ruth y Edit aprovecharon para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía local. Ruth es cocinera por lo que se convirtió en la guía gastronómica de sus hermanas, por su parte, Edit es una emprededora comercial.